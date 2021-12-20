Sezai Aydın kimdir? Sezai Aydın kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte ölüm nedeni

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952, Ankara'da Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmiştir.

Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev yapmıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş olan ve kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürütmüştür. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi13 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendirinde, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.