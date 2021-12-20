Canlı yayınında skandal sözler! 'Yeni yıla böyle mi gireceğiz?' sorusuna küfürlü cevap verdi Müge ve Gülşen'in elleri ayaklarına dolaştı

Ünlü astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programa oynayarak gelen Dinçer Güner'in ağzından çıkan sözler gündem oldu.
'YENİ YILA BÖYLE Mİ GİRECEĞİZ' DİYE SORDULAR PİŞMAN OLDULAR!
Programın sunucuları Müge ve Gülşen büyük bir enerji ile stüdyoya giren Dinçer Güner'e "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusu yöneltti.
Güner'in cevabı ise uzun süre akıllardan çıkmayacak küfür oldu.
BİR ANDA KÜFÜR ETTİ
Kendinden geçercesine oynayan Astrolog sunucuların sorusuna 'S*ki tutarak yeni yıla giriyoruz' cevabı verdi.
İŞ İŞTEN GEÇİNCE...
Aldıkları yanıt karşısında şoka giren Müge ve Gülşen önce birbirlerine baktı sonra hemen Güner'e canlı yayın hatırlatması yaptı.
Canlı yayında olduğunu fark etmeyerek küfür eden astrolog Dinçer Güner anlık duraksadı ve elinden bir şey gelmeyeceğini anlayınca koltuğa oturup kaldı.