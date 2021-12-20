Canlı yayınında skandal sözler! 'Yeni yıla böyle mi gireceğiz?' sorusuna küfürlü cevap verdi Müge ve Gülşen'in elleri ayaklarına dolaştı

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Aldıkları yanıt karşısında şoka giren Müge ve Gülşen önce birbirlerine baktı sonra hemen Güner'e canlı yayın hatırlatması yaptı.

Canlı yayında olduğunu fark etmeyerek küfür eden astrolog Dinçer Güner anlık duraksadı ve elinden bir şey gelmeyeceğini anlayınca koltuğa oturup kaldı.