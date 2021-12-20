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    • Magazin
    • 20.12.2021 16:21
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    • 20.12.2021 16:50
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    Canlı yayınında skandal sözler! 'Yeni yıla böyle mi gireceğiz?' sorusuna küfürlü cevap verdi Müge ve Gülşen'in elleri ayaklarına dolaştı

    TV8'in magazin programı 2. Sayfa'da izleyiciler skandal anlara tanıklık etti. Programa konuk olarak gelen Astrolog Dinçer Güner, canlı yayında olduğunu fark etmeyince büyük bir gafa imza attı. Yayına dans ederek giren Güner, Müge ve Gülşen'in ''Yeni yıla böyle mi giriyoruz?'' sorusu üzerine küfürle cevap verdi. Neye uğradıklarını şaşıran programın sunucuları ani bir şaşkınlık sonrası durumu toparlamaya çalıştı.

    ’Yeni yıla böyle mi gireceğiz?’ sorusuna küfürlü cevap verdi

    Ünlü astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programa oynayarak gelen Dinçer Güner'in ağzından çıkan sözler gündem oldu.

    'YENİ YILA BÖYLE Mİ GİRECEĞİZ' DİYE SORDULAR PİŞMAN OLDULAR!

    Programın sunucuları Müge ve Gülşen büyük bir enerji ile stüdyoya giren Dinçer Güner'e "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusu yöneltti.

    Güner'in cevabı ise uzun süre akıllardan çıkmayacak küfür oldu.

    'Yeni yıla böyle mi gireceğiz?' sorusuna küfürlü cevap verdi

    BİR ANDA KÜFÜR ETTİ

    Kendinden geçercesine oynayan Astrolog sunucuların sorusuna 'S*ki tutarak yeni yıla giriyoruz' cevabı verdi.

    İŞ İŞTEN GEÇİNCE...

    Aldıkları yanıt karşısında şoka giren Müge ve Gülşen önce birbirlerine baktı sonra hemen Güner'e canlı yayın hatırlatması yaptı.

    Canlı yayında olduğunu fark etmeyerek küfür eden astrolog Dinçer Güner anlık duraksadı ve elinden bir şey gelmeyeceğini anlayınca koltuğa oturup kaldı.
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    Haberler Magazin Canlı yayınında skandal sözler! 'Yeni yıla böyle mi gireceğiz?' sorusuna küfürlü cevap verdi Müge ve Gülşen'in elleri ayaklarına dolaştı
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