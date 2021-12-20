Acun Ilıcalı bu ahlaksızlık karşısında deliye dönecek 'kucağım daha zevkli' Survivor'a katılan mahalle delikanlısından skandal

Survivor yıldızından uluorta iğrenç sözler 'kucağım daha zevkli' Böyle ahlaksızlık ne görüldü ne de duyuldu Yunus Emre Özden... Survivor 2022 All-Star'ın başlamasına günler kala sosyal medya bu skandalla çalkalanıyor. Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in kullandığı iddia edilen bu sözler görenlerin ağzını beş karış açık bıraktı. Bir süre önce Survivor 2022'de yer alacağı iddia edilen ancak Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kadroda adı yer almayan Yunus Emre Özden'in bu sözleri kime?
Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biriydi Yunus Emre Özden. Yunus Emre Özden, 'Survivor 2020' yarışmasında agresif hareketleri nedeniyle sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'dan birkaç kez uyarı almıştı.
Yunus Emre, geçtiğimiz yıl oyun sonrası Berkan ile tartışma yaşamıştı. Tartışmaya müdahale eden Acun Ilıcalı, uyarılarını dikkate almayan Yunus Emre'yi yarışmadan ihraç etmişti. "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye, anladın mı? Burada kurallar var, medeni bir ortamda yarışma oluyor. Artistik yapacaksan, gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın. Bizim mahallede ötmüyorsun, haberin olsun. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun. Oyundan ihraçsın. Gidebilirsin."