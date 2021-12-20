Acun Ilıcalı bu ahlaksızlık karşısında deliye dönecek 'kucağım daha zevkli' Survivor'a katılan mahalle delikanlısından skandal

Yunus Emre, geçtiğimiz yıl oyun sonrası Berkan ile tartışma yaşamıştı. Tartışmaya müdahale eden Acun Ilıcalı, uyarılarını dikkate almayan Yunus Emre'yi yarışmadan ihraç etmişti. "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye, anladın mı? Burada kurallar var, medeni bir ortamda yarışma oluyor. Artistik yapacaksan, gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın. Bizim mahallede ötmüyorsun, haberin olsun. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun. Oyundan ihraçsın. Gidebilirsin."