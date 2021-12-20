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    • Magazin
    • 21.12.2021 09:09
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    • 21.12.2021 09:11
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    Acun Ilıcalı bu ahlaksızlık karşısında deliye dönecek 'kucağım daha zevkli' Survivor'a katılan mahalle delikanlısından skandal

    Survivor 2022 All-star'ın başlamasında günler kala, eski yarışmacılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bu kez kan donduran cinsten. Survivor 2020'ye sakatlığı ve girdiği kavgalarla damgasını vuran Yunus Emre Özden, Twitter hesabından öyle öğrenç tabirler kullandı ki, görenler tefe koydu. Yunus Emre Özden'in kullandığı iddia edilen bu sözlerin kimi itafen olduğu ise merak ediliyor. İşte haberin detayları.

    Survivor yıldızından uluorta iğrenç sözler

    Survivor yıldızından uluorta iğrenç sözler 'kucağım daha zevkli' Böyle ahlaksızlık ne görüldü ne de duyuldu Yunus Emre Özden... Survivor 2022 All-Star'ın başlamasına günler kala sosyal medya bu skandalla çalkalanıyor. Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in kullandığı iddia edilen bu sözler görenlerin ağzını beş karış açık bıraktı. Bir süre önce Survivor 2022'de yer alacağı iddia edilen ancak Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kadroda adı yer almayan Yunus Emre Özden'in bu sözleri kime?

    Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biriydi Yunus Emre Özden. Yunus Emre Özden, 'Survivor 2020' yarışmasında agresif hareketleri nedeniyle sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'dan birkaç kez uyarı almıştı.

    Yunus Emre, geçtiğimiz yıl oyun sonrası Berkan ile tartışma yaşamıştı. Tartışmaya müdahale eden Acun Ilıcalı, uyarılarını dikkate almayan Yunus Emre'yi yarışmadan ihraç etmişti. "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye, anladın mı? Burada kurallar var, medeni bir ortamda yarışma oluyor. Artistik yapacaksan, gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın. Bizim mahallede ötmüyorsun, haberin olsun. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun. Oyundan ihraçsın. Gidebilirsin."

        Yunus Emre Özden, yarışma sonrasında eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Yunus Emre Özden'in, kız arkadaşı Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Gözen, hastane odasından çektiği kareyi paylaşmıştı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gözen, "Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun" ifadelerini kullandı.

        Yunus Emre Özden bu kez de sosyal medyada kullandığı ahlaksız ifadelerle gündemde.

        'Survivor'ın hırçın çocuğu' lakabıyla geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, magazin gündemine bomba gibi düştü. Özden, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi.

            ''KUCAĞIM DAHA ZEVKLİ''

            Özden'in tepki çeken tweetleri şu şekildeydi:

            ''Zıplamayı boy uzatır sanıp arkamdan zıplayanlara söyleyin, kucağım daha zevkli. Huyumu bilmeden suyumda yüzmesinler, boğulurlar.''

            ''Ne yaşadığımızı bilmeden arkamızdan konuşanların, karşımızda kıvırtmasını seyredeceksiniz. Sırtımızdan sapladıkları bıçakları, göğüslerinden göstere göstere iade edeceğim. Bu da bana yakışır. Çok sabrettim!''

            ''İĞRENÇ BİR ÜSLUP''

            Yunus Emre Özden'in olay yaratan tweetlerine, sosyal medyada tepki yağdı. Özden'in sözlerine, ''İğrenç bir üslup'' ve ''Saygılı olmayı bil'' gibi yorumlar yapıldı.

            SURVIVOR YARIŞMACISINA MI SÖYLEDİ?

            Yunus Emre Özden'in, tepki çeken sözlerini, Survivor eski yarışmacısı Sude Burcu için söylediği öne sürüldü. İddiaya göre Yunus Emre Özden, Sude Burcu'nun 2020 yılında kendisi hakkında attığı tweetlere öfkelenmişti.

                ''KENDİSİNİ TANIMAM''

                Yunus Emre Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Kadın yarışmacı ile alakam yoktur. Zaten kendisini de tanımam. Söz konusu tweetler özel hayatımla ilgilidir'' diyerek, tartışmalara son noktayı koydu. Özden, gelen tepkiler üzerine tweetlerini kaldırdı.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı bu ahlaksızlık karşısında deliye dönecek 'kucağım daha zevkli' Survivor'a katılan mahalle delikanlısından skandal
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