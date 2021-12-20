Televizyon programında skandal bir ifade kullanan Dinçer Güner sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Dinçer Güner'in hayatına dair detaylar bu gelişme sonrası araştırılıyor. Peki, Dinçer Güner kimdir? Dinçer Güner kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

DİNÇER GÜNER KİMDİR?

29 Nisan 1984 İstanbul doğumlu Dinçer Güner 37 yaşındadır. En büyük hobisi olan astrolojiyi profesyonel işe dönüştürmek için ileri seviye astroloji dersleri alan Dinçer'in, söz konusu alanda birden fazla kitabı bulunuyor.