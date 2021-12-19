Turgay Başyayla sunacak dendi ama gerçek bambaşka çıktı! Gelinim Mutfakta'yı bu hafta sunacak isim... Gelinim Mutfakta'da ters köşe

Kanal D'nin en çok izlenen yarışama programlarından Gelinim Mutfakta'da her hafta sunucu değişiyor. Yeni haftanın gelmesiyle de haliyle izleyiciler bu haftanın yeni sunucusu kim merak etmeye başladı. 20 - 24 Aralık tarihlerinde şarkıcı Turgay Başyayla'nın sunuculuk yapacağı konuşuluyordu ancak gerçek bambaşka çıktı. Bakın bu hafta Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak...
GELİNİM MUTFAKTA'YI BU HAFTA KİM SUNACAK?
Gelinim Mutfakta'nın formati yine değişti. Artık her hafta farklı bir isim sunmayacak. Kalıcı olarak bir isim ile anlaşılacak. Turgay Başyayla'nın her hafta Gelinim Mutfakta'yı sunacağı konuşuluyordu.
Hatta Başyayla, "Bu işi çok sevdim, hem lezzet hem keyif alıyorum bu tür programlarda... Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah çok keyifli bir programla seyirci karşısında olacağım." demişti.
FENOMEN PROGRAMDA TERS KÖŞE!
Ancak Gelinim Mutfakta'nın 20 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecek 826. bölüm fragmanında, Turgay Başyayla'nın yer almadığı görüldü.
Geçtiğimiz hafta Emel Kızıltaş'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının gelecek haftaki sunucusu, Songül Karlı oldu.
Gelinim Mutfakta yarışmasına Turgay Başyayla'nın ne zaman geleceği ise merak konusu...