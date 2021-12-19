Turgay Başyayla sunacak dendi ama gerçek bambaşka çıktı! Gelinim Mutfakta'yı bu hafta sunacak isim... Gelinim Mutfakta'da ters köşe

GELİNİM MUTFAKTA'YI BU HAFTA KİM SUNACAK?

Gelinim Mutfakta'nın formati yine değişti. Artık her hafta farklı bir isim sunmayacak. Kalıcı olarak bir isim ile anlaşılacak. Turgay Başyayla'nın her hafta Gelinim Mutfakta'yı sunacağı konuşuluyordu.

Hatta Başyayla, "Bu işi çok sevdim, hem lezzet hem keyif alıyorum bu tür programlarda... Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah çok keyifli bir programla seyirci karşısında olacağım." demişti.