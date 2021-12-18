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    • Magazin
    • 19.12.2021 11:09
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    • 19.12.2021 11:10
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    Usta oyuncu da iç yakan sonla veda ediyor! Bir Zamanlar Çukurova'ya bir gelen bir de giden olacak!

    Bir Zamanlar Çukurova'ya bir gelen bir de giden olacak! Usta oyuncu da iç yakan sonla veda ediyor. Hakan'ın kimlik bunalımı yaşadığı Çukurova'da acı bir veda yaşanacak. Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılıkların yaşanacağı görülüyor. Bu sezon pek çok önemli ismin veda ettiği diziye son olarak usta oyuncu Altan Gördüm güçlü bir toprak ağası olarak katılmıştı. Dizinin dün yayınlanan 118. bölüm fragmanında Betül ile tartışan Haminne'nin başından darbe alarak yere düştüğü görüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından Haminne öldü mü sorusu merak edilirken Serpil Tamur'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise gizemini koruyor.

    Bir Zamanlar Çukurova’da bir transfer bir de veda gelişmesi!

    Hakan'ın büyük bir bunalıma girdiği ve kimliğinin ortaya çıkmasına ramak kaldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında şok edecek bir gelişme yaşanıyor. Kendisini Betül ile tartışmanın içerisinde bulan Haminne'nin başından darbe alarak yere düştüğü görülürken Haminne veda mı ediyor sorusu akıllara kazındı. Züleyha'nın ölüm tehlikesi atlattığı bölümde Hakan ise yeni bölümde bir mekanda kavgaya girişecek. Usta oyuncu Serpil Tamur'un Hünkar'ın annesi Haminne karakterine veda edip etmediği 23 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan 118. bölümünde netlik kazanmış olacak. Ayrıca kadroya Haşmet rolüyle ünlü oyuncu Altan Gördüm katılıyor.

    ŞOK EDECEK GELİŞME

    Hakan'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına ramak kaldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında şok edecek bir gelişme yaşanıyor.

    Kendisini Betül ile tartışmanın içerisinde bulan Haminne'nin başından darbe alarak yere düştüğü görülürken Haminne veda mı ediyor sorusu akıllara kazındı.

    Züleyha'nın ölüm tehlikesi atlattığı bölümde Hakan ise yeni bölümde bir mekanda kavgaya girişecek.

        Usta oyuncu Serpil Tamur'un Hünkar'ın annesi Haminne karakterine veda edip etmediği 23 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan 118. bölümünde netlik kazanmış olacak.

        HAKAN'IN KİMLİĞİNİN AÇIĞA ÇIKMASI AN MESELESİ!

        Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir.

        Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.

        FİKRET, ZÜLEYHA İLE OLAMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA ANLIYOR

        Züleyha'nın vurulduğunu öğrenen Fikret hastaneye koşar. Fikret, Hakan'dan hesap sormaya kalkınca Lütfiye, Fikret'i durdurur. Betül, Fikret'in ilgisizliğine gönül koyarken, Züleyha'nın Hakan'la nişanlandığını hastanede öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşar.
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