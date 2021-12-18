Türk tiyatrosunun kalifiye ismi geliyor! Gönül Dağı'ndan sevinç havası yaratacak iki yeni haber!

Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisine Türk tiyatrosunun duayen ismi geliyor. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Sevilen dizi bu hafta yine dikkatleri üzerine çeken bir bölümle bu hafta cumartesi günü izleyici karşısına çıktı. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın 44. bölümünde birbirlerine sarılmaları herkesi mutlu edecek. Ayrıca dizinin ekibi sosyal medya hesabından 44. bölümün çekimleri esnasında setten bazı videolar paylaştı. Kamera arkasından paylaşılan bu görüntüler ise izleyiciler tarafından tebessümle karşılandı.



BUZLAR ERİYOR

Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti. İki aşığın tekrar bir araya gelmesi mutluluk yarattı.