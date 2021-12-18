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    • Magazin
    • 19.12.2021 11:13
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    • 19.12.2021 11:14
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    Türk tiyatrosunun kalifiye ismi geliyor! Gönül Dağı'ndan sevinç havası yaratacak iki yeni haber!

    Gönül Dağı'ndan sevinç havası yaratacak iki yeni haber! Türk tiyatrosunun kalifiye ismi geliyor. Bu hafta 44. bölümüyle ekranlarda olan Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti. Bilindiği üzere ikili için tam umutlar tükendi derken hiç kimsenin beklemediği bir isim devreye girdi. Cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı 44. bölümünde Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etti. Ayrıca dizinin ekibi 44. bölümün sahneleri çekilirken setten bazı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 45. bölümüyle 25 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda gidişat baştan aşağı değişecek!

    Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisine Türk tiyatrosunun duayen ismi geliyor. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Sevilen dizi bu hafta yine dikkatleri üzerine çeken bir bölümle bu hafta cumartesi günü izleyici karşısına çıktı. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın 44. bölümünde birbirlerine sarılmaları herkesi mutlu edecek. Ayrıca dizinin ekibi sosyal medya hesabından 44. bölümün çekimleri esnasında setten bazı videolar paylaştı. Kamera arkasından paylaşılan bu görüntüler ise izleyiciler tarafından tebessümle karşılandı.

    BUZLAR ERİYOR

    Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti. İki aşığın tekrar bir araya gelmesi mutluluk yarattı.

    Bilindiği üzere ikili için tam umutlar tükendi derken hiç kimsenin beklemediği bir isim devreye girdi. Cumartesi gecesi yayınlanan Gönül Dağı 44. bölümünde Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etti.

    Ayrıca dizinin ekibi 44. bölümün sahneleri çekilirken setten bazı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 45. bölümüyle 25 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

        HER ŞEY YOLUNA GİRİYOR

        Taner, Veysel ve Ramazan, uçan araba üzerinde çalışmalarına devam ederken, SNK Havacılık ile görüşme günü gelmiştir. Uzun zamandır bekledikleri görüşme için il dışına giden Taner nasıl haberlerle geri dönecektir?

        Asya'nın sürprizi ile barışan Ramazan ve Asuman, bunu herkesten saklama kararı alırlar. Gizli saklı buluşmaları devam ederken, bu durum yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirir. Tüm dikkatleri üzerine çeken Asuman ve Ramazan, kimseye yakalanmadan buluşmayı devam edebilecekler midir?

            Kenan ve Veysel arasındaki ipler iyice gerilmiş haldeyken, Ciritçi Abdullah bu duruma müdahale ederek ikisini bir yolculuğa çıkarır. Ciritçi Abdullah ile geçirdikleri bu yolculuk Kenan ve Veysel'i nasıl etkileyecektir?
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            Haberler Magazin Türk tiyatrosunun kalifiye ismi geliyor! Gönül Dağı'ndan sevinç havası yaratacak iki yeni haber!
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