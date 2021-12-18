Sen misin beylik postuna göz koyan! Bedelini işte böyle ödersin Kuruluş Osman'da ateşi harlayacak olay yaşanıyor. Vezir Alemşah'ın gelmesiyle zor durumda kalan Osman Bey, uç bölgesindeki hakimiyetini ayakta tutmak için bir yandan Bizanslılarla diğer yandan da Vezir Alemşah'ın kurduğu oyunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gündüz Bey'in Vezir Alemşah'ın meclisinde olduğunu gören Osman Bey büyük bir şok yaşarken bölümün sonlarına doğru yaralandığı anlar şok etkisi yarattı. Yeni bölüm fragmanında ise Gündüz Bey'in beylik postuna oturduğu, Boran Alp'in ise ona biat ettiği anlar büyük şaşkınlığa neden oldu.

KURULUŞ OSMAN REYTİNGLERDE AÇIK ARA ZİRVEDE YER ALDI

Kuruluş Osman, atv ekranındaki 75'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Selçuklu sultanının emriyle tutuklanan Osman Bey, kaçmayı başardı ancak yaralandı.