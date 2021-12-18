Sen misin beylik postuna göz koyan! Bedelini işte böyle ödersin Kuruluş Osman'da ateşi harlayacak olay yaşanıyor. Vezir Alemşah'ın gelmesiyle zor durumda kalan Osman Bey, uç bölgesindeki hakimiyetini ayakta tutmak için bir yandan Bizanslılarla diğer yandan da Vezir Alemşah'ın kurduğu oyunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gündüz Bey'in Vezir Alemşah'ın meclisinde olduğunu gören Osman Bey büyük bir şok yaşarken bölümün sonlarına doğru yaralandığı anlar şok etkisi yarattı. Yeni bölüm fragmanında ise Gündüz Bey'in beylik postuna oturduğu, Boran Alp'in ise ona biat ettiği anlar büyük şaşkınlığa neden oldu.
KURULUŞ OSMAN REYTİNGLERDE AÇIK ARA ZİRVEDE YER ALDI
Kuruluş Osman, atv ekranındaki 75'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Selçuklu sultanının emriyle tutuklanan Osman Bey, kaçmayı başardı ancak yaralandı.
Kuruluş Osman 75'inci bölümüyle,Tüm Kişiler'de %10,80 izlenme oranı ve 25,20izlenme payı, AB'de %7,94 izlenme oranı ve 19,96 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.
OSMAN BEY'DEN VEZİR ALEMŞAH'A TOKAT GİBİ CEVAP
İnegöl Kalesi'ndeki tuzağı Turgut Bey'in desteği ile bertaraf eden Osman Bey, Boran Alp'i kurtaramamanın üzüntüsünü yaşarken, Şeyh Edebalı'nın saldırıya uğradığı haberi obaya ulaştı. Vezir Alemşah, Söğüt'te toplanan toyda Türkmen beylerinin desteğini kazanırken, Boran Alp'i de Osman Bey'e teslim etti.