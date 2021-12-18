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    • Magazin
    • 18.12.2021 17:54
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    • 18.12.2021 17:54
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    Sen misin beylik postuna göz koyan! Bedelini işte böyle ödersin Kuruluş Osman'da ateşi harlayacak olay

    Zirveyi çarşamba günleri hiç kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Selçuk Alemşah'ın gelmesiyle dengeler değişti. Osman Bey'e karşı duran Vezir Alemşah uç bölgesinde kendi hakimiyetini kurmak için tüm beyleri bir arada topladı ve Gündüz Bey'i de davet etti. Boran Alp'i hasmının elinden kurtarmaya çalışan Osman Bey, ağabeyini Vezir Alemşah'ın topladığı mecliste görünce büyük bir şok geçirdi. Çarşamba gecesi yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında okla vurulan Osman Bey'in ormanda yaşam mücadelesi verdiği ve Gündüz Bey'in kardeşinin yerine vekalet ettiği görülüyor. Ayrıca Boran Alp'in Gündüz Bey'e biat etmesi seyircileri şok etti.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’da ateşi harlayacak olay!

    Sen misin beylik postuna göz koyan! Bedelini işte böyle ödersin Kuruluş Osman'da ateşi harlayacak olay yaşanıyor. Vezir Alemşah'ın gelmesiyle zor durumda kalan Osman Bey, uç bölgesindeki hakimiyetini ayakta tutmak için bir yandan Bizanslılarla diğer yandan da Vezir Alemşah'ın kurduğu oyunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gündüz Bey'in Vezir Alemşah'ın meclisinde olduğunu gören Osman Bey büyük bir şok yaşarken bölümün sonlarına doğru yaralandığı anlar şok etkisi yarattı. Yeni bölüm fragmanında ise Gündüz Bey'in beylik postuna oturduğu, Boran Alp'in ise ona biat ettiği anlar büyük şaşkınlığa neden oldu.

    KURULUŞ OSMAN REYTİNGLERDE AÇIK ARA ZİRVEDE YER ALDI

    Kuruluş Osman, atv ekranındaki 75'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Selçuklu sultanının emriyle tutuklanan Osman Bey, kaçmayı başardı ancak yaralandı.

    Kuruluş Osman 75'inci bölümüyle,Tüm Kişiler'de %10,80 izlenme oranı ve 25,20izlenme payı, AB'de %7,94 izlenme oranı ve 19,96 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

    OSMAN BEY'DEN VEZİR ALEMŞAH'A TOKAT GİBİ CEVAP

    İnegöl Kalesi'ndeki tuzağı Turgut Bey'in desteği ile bertaraf eden Osman Bey, Boran Alp'i kurtaramamanın üzüntüsünü yaşarken, Şeyh Edebalı'nın saldırıya uğradığı haberi obaya ulaştı. Vezir Alemşah, Söğüt'te toplanan toyda Türkmen beylerinin desteğini kazanırken, Boran Alp'i de Osman Bey'e teslim etti.

        Vezir Alemşah'ın hamlelerine karşılık kendi oyununu kuran Osman Bey, Mari'yi ağabeyi Tekfur Kosses'e teslim etmeyi kabul etmeyince ortalık karıştı.

        Vezir Alemşah, Konya'ya haber göndererek sultanı etkiledi ve gelen emirle Osman Bey, Kayı Obası'na gelen askerler tarafından tutuklandı. Gündüz Bey, savaşı engellemek üzere Mari'yi obadan çıkarıp teslim ederken, Konya'ya götürülen Osman Bey yolda kaçmayı başardı ancak ağır yaralandı!

        Osman Bey'in aleyhinde çalışan Vezir Alemşah, Osman Bey'in talimatı ile kendisini takip eden Saltuk Alp'i dövdürünce bardağı taşırdı.

        Haberi alır almaz Vezir Alemşah'ın karşısına dikilen Osman Bey, "Saltuk'un o hali nedir? Uç beyinin alpına el kaldırmak da ne ola" diye hesap sordu. Vezir Alemşah bu sözlerin altında kalmayarak "Uç Beyinin alpı deyi nefes alır şu an… Başka biri olsa Söğüt girişinde ibreti alem deyi asardım! Devlet adamın peşine adam koymak nedir? Sen kimsin ki beni takip ettirirsin?" diye üste çıktı.

            Osman Bey "Söğüt'ün, uçların, obaların ve oturduğun minderin, yattığın döşeğin dahi sahibiyim" deyince Vezir Alemşah "Osman Bey! Kudretinin üzerinde laflar edersin! Burası Âli Selçuklu mülküdür! Burası devletindir" dedi. Osman Bey ise "Burada bey de benim, devlet de benim" diyerek son noktayı koydu ve makamı terk etti.
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