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    • Magazin
    • 18.12.2021 21:50
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    • 18.12.2021 22:14
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    Hüzün, matem ve ayrılıkların bir arada yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bakın kimler gelmiş geçmiş...

    4. sezonunda da büyük bir heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedaları moral bozmuştu. Kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi güçlü isimleri katan diziye bir ismin daha veda edeceği iddiası moral bozdu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre kadroya bir isim katılırken bir isim de veda edecek. Dizide Gülten karakteriyle 4 sezondur milyonların beğenisini toplayan Selin Genç'in Çukurova'ya veda edeceği iddiası üzüntüye neden oldu. Hal böyle olunca akıllara ilk bölümden bu yana ayrılan isimler geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 sezonluk macerasında diziye veda eden isimler

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova’dan bakın kimler gelmiş geçmiş...

    Hüzün, matem ve ayrılıkların bir arada yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bakın kimler gelmiş geçmiş... Bir Zamanlar Çukurova'ya 3. ve 4. sezonda pek çok değerli isim senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Fekeli, Demir, Yılmaz ve Hünkar'ın vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hakan, Abdülkadir gibi karakterler dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kulislerde son olarak diziye bir ismin katılacağı bir ismin de veda edeceği dile getirildi. Hal böyle olunca akla 116. bölüme kadar yer alan isimler geldi. takvim.com.tr olarak ilk bölümünden bu yana diziye veda eden, sevilen tüm karakterleri ve o karakterleri canlandıran oyuncuları kapsamlı bir şekilde listeledik.

    BİR VEDA DAHA

    Güzel oyuncu Selin Genç Gülten karakteriyle çok sevildi. Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini üzecek haberi Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş, ünlü oyuncunun diziye veda etme ihtimali olduğunu belirtti.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN BAKIN KİMLER GELMİŞ GEÇMİŞ...

    Yılmaz - Uğur Güneş

    Hünkar - Vahide Perçin

        Demir - Murat Ünalmış

        Doktor Ümit - Hande Soral

        Ali Rahmet Fekeli - Kerem Alışık
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            Haberler Magazin Hüzün, matem ve ayrılıkların bir arada yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bakın kimler gelmiş geçmiş...
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