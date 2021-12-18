Öyle bir veda yaşanacak ki akıllara zarar... Sadakatsiz'de darmaduman edecek günler bizi bekliyor!

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılık söylentiler kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Melis Sezen geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül aldı. Ödül töreni sonrası Derin karakteriyle adından sıkça bahsettiren Melis Sezen ayrılık iddialarıyla gündeme getirildi. Özellikle son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin öleceği konuşuluyor. Ancak bu iddialar doğrulanmazken Melis Sezen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise Sadakatsiz'in gelecek haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerinde netlik kazanacak.
ALTIN KELEBEK'TE YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Burası inanılmazmış gerçekten. Günlerdir ne konuşacağımı düşünüyorum ne yapacağımı düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum.' cümleleri ile konuşmasına başladı ve 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım' dedi.
AYRILIK İDDİASI
Sadakatsiz dizisiyle ilgili son günlerde peş peşe ayrılık iddiaları kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor. Derin karakteriyle adından sıkça bahsettiren Melis Sezen ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Projenin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni bölümlere çevrildi.
Özellikle son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin öleceği konuşuluyor. Ancak tüm bu iddialara dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmedi. Melis Sezen'in dizideki durumu Sadakatsiz yeni bölümlerinde netleşecek.