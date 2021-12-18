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    • Magazin
    • 19.12.2021 11:05
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    • 19.12.2021 11:05
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    Erkan Petekkaya'nın gidişiyle Kırmızı Oda'da bozgun yaşanıyor! Kırmızı Oda kendi dizine sıktı!

    Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Geçtiğimiz hafta yani 17 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Kırmızı Oda listede alt sıralarda yer aldı. Reyting sonuçlarına göre Total'de zirvede atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da birinci sıradaydı. Kırmızı Oda'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde sık sık konuşulmaya başlandı. Kulislerde bu iddiaların sık sık dillendirilmesinin ardından gözler ise yayıncı kuruluş TV8'in alacağı kararda.

    Kırmızı Oda kendi dizine sıktı! Erkan Petekkaya’nın gidişiyle Kırmızı Oda’da bozgun yaşanıyor

    TV8'in fenomen dizisi Oda Kırmızı Oda'da soğuk rüzgarlar esiyor. Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya çöküşe geçti. Diziyi artık ne yeni gelen oyuncular ne de hikaye kurtarabilecek. Kırmızı Oda'ya reytinglerde şok yaşıyor. Dizi ilk sezon aldığı başarıların ardından ikinci sezonda yeni hikaye ve oyuncularla yoluna devam ediyor. Ancak bu sezon reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen hafta yani 17 Aralık Cuma günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçlarına göre Esra Erol'da Total zirvede yer aldı. Hal böyle olunca final yapıyor iddiaları sık sık dillendiriliyor.

    FİNAL Mİ YAPACAK?

    Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Dizinin her geçen hafta kan kaybetmesi final mi yapacak sorusunu akıllara getirdi.

    Bu kötü sonuçların hemen ardından final yapacağına dair iddialar kulislerde kulaktan kulağa gezinmeye başladı.

    Geçtiğimiz yıl ve bu sezon başı reyting sıralamasında 1. sırada yer alan dizinin kan kaybı sonrası final yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

        TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 ESRA EROL'DA ATV
        2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
        3 AZIZ SHOW TV
        4 ARKA SOKAKLAR KANAL D
        5 KADERIMIN OYUNU STAR TV
        6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        7 ATV ANA HABER ATV
        8 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
        9 AZIZ (OZET) SHOW TV
        10 ASK MANTIK INTIKAM FOX

        AB İLK 10 PROGRAM

        1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
        2 AZIZ SHOW TV
        3 KADERIMIN OYUNU STAR TV
        4 ESRA EROL'DA ATV
        5 KIRMIZI ODA TV8
        6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        7 AZIZ (OZET) SHOW TV
        8 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
        9 ATV ANA HABER ATV
        10 KIBRIS ZAFERE DOGRU TRT 1

        20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

        1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
        2 AZIZ SHOW TV
        3 KADERIMIN OYUNU STAR TV
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 ESRA EROL'DA ATV
        6 AZIZ (OZET) SHOW TV
        7 ARKA SOKAKLAR KANAL D
        8 ASK MANTIK INTIKAM FOX
        9 KIRMIZI ODA TV8
        10 ATV ANA HABER ATV
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        Haberler Magazin Erkan Petekkaya'nın gidişiyle Kırmızı Oda'da bozgun yaşanıyor! Kırmızı Oda kendi dizine sıktı!
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