Erkan Petekkaya'nın gidişiyle Kırmızı Oda'da bozgun yaşanıyor! Kırmızı Oda kendi dizine sıktı!

TV8'in fenomen dizisi Oda Kırmızı Oda'da soğuk rüzgarlar esiyor. Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya çöküşe geçti. Diziyi artık ne yeni gelen oyuncular ne de hikaye kurtarabilecek. Kırmızı Oda'ya reytinglerde şok yaşıyor. Dizi ilk sezon aldığı başarıların ardından ikinci sezonda yeni hikaye ve oyuncularla yoluna devam ediyor. Ancak bu sezon reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. Geçen hafta yani 17 Aralık Cuma günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçlarına göre Esra Erol'da Total zirvede yer aldı. Hal böyle olunca final yapıyor iddiaları sık sık dillendiriliyor.



FİNAL Mİ YAPACAK?

Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Dizinin her geçen hafta kan kaybetmesi final mi yapacak sorusunu akıllara getirdi.