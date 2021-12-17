Murat Serezli ekranlara öyle bir dönüyor ki dizi ama değil gerçek olaylar canlandırılacak! Dünya Hali gitti yerine 112 Acil Çağrı geliyor!

Savaş dizilerinin aranan yüzü ünlü oyuncu Murat Serezli'nin yeni projesi belli oldu. TRT 1 ekranlarında bu sezon reyting kurbanı olan Dünya Hali dizisi 20. bölümde final yaptı. Neden Film imzalı, başrollerinde Caner Şahin ve Pelin Abay'ın yer aldığı komedi türündeki dizinin bitmesinden sonra yerine '112 Acil Çağrı' adlı yeni bir hikaye geçti. Serezli'nin sunacağı program tanıtım filmleriyle şimdiden ilgi odağı oldu. Programın formatı bir hayli dikkat çekici. Fragmanıyla bile yürek sızlatan '112 Acil Çağrı' merakla bekleniyor.
DİZİ TADINDA BİR PROGRAM GELİYOR!
83 milyon vatandaşın yaşadığı Türkiye'de 112 acil çağrı merkezleri, bu yıl kasım ayına kadar 89 milyon çağrıya yanıt verdi. 112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılıyor ve acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirleniyor. Her gün yüzlerce kişinin yardımına koşan 112 acil hikayeleştiriliyor.
TRT 1 ekranlarında her akşan yayınlanacak olan '112 Acil Çağrı' adlı program adeta bir dizi gibi izleyicilerin nefeslerini kesecek. Merakla beklenen program, diziler gibi her bölümde farklı hikayeleri yansıtacak.
112 Acil Çağrı merkezinde bulunan operatörlerin olaylara müdahale şeklinin yanı sıra, yaşadıkları duygusal anların da yansıtılacağı program, bir dizi görünümünde ama gerçek olaylardan canlandırmalarla izleyicilerin karşısına çıkacak.
SUNUCULUĞUNU MURAT SEREZLİ YAPACAK!
Programın sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Murat Serezli yapacak. Serezli çok etkili ve yeni bir format ile hayranlarını bir kez daha etkilemeye geliyor. Acil çağrılara verilen yanıtlar, olay yerine yönlendirilen acil yardım ekipleri, kimi zaman korkudan dili tutulmuş insanları telefonda sakinleştirerek doğru yönlendirmeyle yapılan yardımlar programın içinde yer alacak.
Ayrıca yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çağrı operatörlerinin yardıma muhtaç kişilere sadece telefon vasıtasıyla verdikleri psikolojik destek ve güven, kimi zaman verilen anlık bir kararın hayatları nasıl kurtardığına tanıklık edeceksiniz.
Sevilen oyuncu bu etkili ve yeni format ile TRT1 ekranında izleyicilerle buluşacak.