Murat Serezli ekranlara öyle bir dönüyor ki dizi ama değil gerçek olaylar canlandırılacak! Dünya Hali gitti yerine 112 Acil Çağrı geliyor!

DİZİ TADINDA BİR PROGRAM GELİYOR!

83 milyon vatandaşın yaşadığı Türkiye'de 112 acil çağrı merkezleri, bu yıl kasım ayına kadar 89 milyon çağrıya yanıt verdi. 112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılıyor ve acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirleniyor. Her gün yüzlerce kişinin yardımına koşan 112 acil hikayeleştiriliyor.

TRT 1 ekranlarında her akşan yayınlanacak olan '112 Acil Çağrı' adlı program adeta bir dizi gibi izleyicilerin nefeslerini kesecek. Merakla beklenen program, diziler gibi her bölümde farklı hikayeleri yansıtacak.

112 Acil Çağrı merkezinde bulunan operatörlerin olaylara müdahale şeklinin yanı sıra, yaşadıkları duygusal anların da yansıtılacağı program, bir dizi görünümünde ama gerçek olaylardan canlandırmalarla izleyicilerin karşısına çıkacak.