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    • Magazin
    • 18.12.2021 13:17
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    • 18.12.2021 13:17
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    Survivor Kırmızı Oda'nın ipini çekti! TV8'de final çanları çalıyor! Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmayacak!

    Geçen yıl aldığı reyting sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisi için final çanları çalıyor. Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisinin ekranlara veda edeceği kulislerde sık sık dile getiriliyor. Şubat ayında Survivor'ın yeni sezonu da başlaması beklenirken konuşulurken Acun Ilıcalı'nın Kırmızı Oda'nın ipini çektiği iddia ediliyor. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Son günlerde kulislerde final sözlerinin alevlenmesi akılları karıştırırken Survivor 2022 All Star kadrosu da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    Fenomen dizi final yapıyor!

    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmayacak kötü gidişatın sonu belli! Survivor Kırmızı Oda'nın ipini çekti. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin final yapacağı kulislerde bir süredir kulaktan kulağa geziniyor. Geçtiğimiz hafta Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan isimler açıklandı. Yarışma programının Şubat ayında ekranlarda olması bekleniyor. Son günlerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda Survivor ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Kırmızı Oda dizisinin fişini çektiği iddia edildi. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini de ifade edelim.

    FİNAL ÇANLARI ÇALIYOR

    Geçen yıl aldığı reyting sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisi için final çanları çalıyor. Dizinin çok zamanda final yapacağı iddia ediliyor.

    Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisi ekranlara veda edeceği kulislerde sık sık dile getiriliyor.

    Şubat ayında Survivor'ın yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı'nın Kırmızı Oda'nın ipini çektiği iddia ediliyor.

        Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

        Son günlerde kulislerde final sözlerinin alevlenmesi akılları karıştırırken Survivor 2022 All Star kadrosu da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        KIRMIZI ODA HAKKINDA

        Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

            Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya tüm bölümlerde yer alan tek başrol oyuncusudur. İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan dizi, 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur.
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            Haberler Magazin Survivor Kırmızı Oda'nın ipini çekti! TV8'de final çanları çalıyor! Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmayacak!
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