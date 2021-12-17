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    • Magazin
    • 17.12.2021 11:09
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    • 17.12.2021 11:09
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    Masterchef Dilara yana yakıla ağlamaya başladı papaz olduğu Burcu bile yanına koştu! Herkese saç baş yoldura Dilara Başaran...

    TV 8 ekranlarında yayınlana Masterchef'te Dilara Başaran krizi yaşandı. Bir süredir yarışmacı arkadaşı Burcu Önal ile yaşadığı kavgalar, ters hareketleriyle izleyiciyi sinir krizine sokan Dilara Başaran önceki akşam yaşayıp yaşayabileceği en büyül talihsizliği yaşadı. Sergen Özen'le gizli bir aşk yaşadığı iddia edilen Dilara Başaran bir yandan rezil olurken bir yandan da herkesin desteğini aldı. İşte Dilara Başaran'ın o anları...

    Masterchef Dilara yana yakıla ağlamaya başladı

    Masterchef Dilara yana yakıla ağlamaya başladı papaz olduğu Burcu bile yanına koştu! Herkese saç baş yoldura Dilara Başaran... TV 8'de yayınlanan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te, önceki akşam Dilara Başaran'ın yaşadığı şeyler sosyal medyaya damga vurdu. Dilara Başaran'ın zaman içinde gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar, tüm Türkiye'ye böyle yansıdı. Hatta Dilara Başaran'a destek olanlardan biri de Burcu Önal oldu.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında; yarışmacılar Düzce'de yöresel yemekleri yapmak için büyük bir rekabet içerisine girmişti.

    Kırmızı takım ise oyun onunda mağlup olan taraf olmuştu. Tezgah başına geçen ve dokunulmazlık için savaş veren Kırmızı takımda Dilara ise şok bir şey yaşadı.

        Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında Dilara yemeğini hazırlarken; birden hepsini yere düşürmüştü. Toparlamaya zamanı olmayan Dilara, birden hüngür hüngür ağlamaya başladı.

        Mavi takım kaptanı olan ve Dilara'yla tartışan Burcu ise Dilara'ya destek olarak; "Yapabilirsin. Bir şeyleri ekle tabağına. Bir şeyler yap Dilara" yorumunda bulunmuştu. İstediği tabağı çıkaramayan Dilara Başaran ise şeflerin önüne yarım bir tabak çıkartmak zorunda kalmıştı.

        Masterchef Dilara'nın tabağına karşılık olarak Mehmet Şef ise "Şef talihsizliği bu. Toparlamaya da zamanın olmadı" yorumunda bulunmuştu.

            Dilara Başaran ise şeflerin karşısına istediği tabağı çıkaramadığı için ağlayarak; "Şefim ben bu tabağı servis etmek istemiyorum. Bana yakışan bir tabak değil" yorumunda bulundu.

            Somer Şef ise "Hepimizin başına geliyor bu. Sende elinden geleni yaptın ama olmadı. Şu gözyaşların herkese her şeyi anlatıyor. Elinden geleni yaptın. Tebrik ederim seni" yorumunda bulundu.

            Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada rezillik olarak yorumlandı.
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            Haberler Magazin Masterchef Dilara yana yakıla ağlamaya başladı papaz olduğu Burcu bile yanına koştu! Herkese saç baş yoldura Dilara Başaran...
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