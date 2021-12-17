Masterchef Dilara yana yakıla ağlamaya başladı papaz olduğu Burcu bile yanına koştu! Herkese saç baş yoldura Dilara Başaran... TV 8'de yayınlanan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te, önceki akşam Dilara Başaran'ın yaşadığı şeyler sosyal medyaya damga vurdu. Dilara Başaran'ın zaman içinde gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar, tüm Türkiye'ye böyle yansıdı. Hatta Dilara Başaran'a destek olanlardan biri de Burcu Önal oldu.