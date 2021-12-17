Masterchef Dilara yana yakıla ağlamaya başladı papaz olduğu Burcu bile yanına koştu! Herkese saç baş yoldura Dilara Başaran... TV 8'de yayınlanan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te, önceki akşam Dilara Başaran'ın yaşadığı şeyler sosyal medyaya damga vurdu. Dilara Başaran'ın zaman içinde gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar, tüm Türkiye'ye böyle yansıdı. Hatta Dilara Başaran'a destek olanlardan biri de Burcu Önal oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında; yarışmacılar Düzce'de yöresel yemekleri yapmak için büyük bir rekabet içerisine girmişti.
Kırmızı takım ise oyun onunda mağlup olan taraf olmuştu. Tezgah başına geçen ve dokunulmazlık için savaş veren Kırmızı takımda Dilara ise şok bir şey yaşadı.