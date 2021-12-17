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    • Magazin
    • 18.12.2021 10:58
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    • 18.12.2021 10:58
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    Müge Anlı nereli, evli mi, çocuğu var mı? Müge Anlı kaç doğumlu, kaç yaşına girdi, burcu ne?

    Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın doğum tarihi sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Sosyal medyada kullanıcılar Müge Anlı için doğum günü kutlamaları yapmaya başladı. Peki, Müge Anlı kaç doğumlu, kaç yaşına girdi, burcu ne? Müge Anlı nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Müge Anlı kaç doğumlu, kaç yaşına girdi, burcu ne?

    Müge Anlı hakkında aramalar yoğunluk kazandı. ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı'nın canlı yayında doğum gününün kutlanması nedeniyle kaç yaşına girdiği merak konusu oldu. ATV ekranlarında uzun süredir yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile sıkı bir izleyici kirlesine sahip olan güzel sunucunun kariyeri ve özel hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı kaç doğumlu, kaç yaşına girdi, burcu ne? Müge Anlı nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte merak edilenler!

    MÜGE ANLI KAÇ DOĞUMLU? BURCU NE?

    Müge Anlı 19 Aralık 1973 (47 yaşında) doğumludur. 19 Aralık tarihi yay burcunu kapsayan günler arasında olduğu için 19 Aralık yay burcudur.

    MÜGE ANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

        Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

        ÖZEL HAYATI

        1999'da evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.
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        Haberler Magazin Müge Anlı nereli, evli mi, çocuğu var mı? Müge Anlı kaç doğumlu, kaç yaşına girdi, burcu ne?
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