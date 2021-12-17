Kırmızı Oda Zekiye Keklik gerçekte kim? Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı…

Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. TV8'in fenomen dizilerinden biri Kırmızı Oda Cuma akşamları ekrana geliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Dizide rol alan oyuncuların gerçek hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor ve en dikkat çeken karakterler arasında Kırmızı Oda Zekiye Keklik gerçekte kim? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler…
KIRMIZI ODA KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.
Ayta sözeri şu an ise aktif olarak "Benimle Söyle" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı.
AYTA SÖZERİ FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
2009 Güneşi Gördüm Tuana
Teslimiyet Aygül
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
2016 Koca Dünya Hayat kadını
2017 Aile Arasında Behiye