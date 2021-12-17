17 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL büyük ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanını kim oldu? 17 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yine heyecan dolu bir hafta vardı ve birbirinden iddialı yarışmacılar el lezzetlerini yansıtırken heyecanla beklenen Cuma haftanın finali geldi çattı. Peki bu haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu, puanlar nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar...
17 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi az önce açıklandı. Zuhal Topal tarafından birinci olan yarışmacı duyuruldu.
İşte 15 bin TL büyük ikramiyeyi bu haftaki kazanan yarışmacısı kim oldu ve haftanın puan durumu;
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ? HAFTANIN PUAN DURUMU!
Duygu: 22 puan alarak beşinci oldu.
Devran: 29 puan alarak üçüncü oldu.
Toprak ve Tuba 32 puan ile birinci oldu büyük ödülü paylaştılar.
Sevgi: 26 puan alarak dördüncü oldu.