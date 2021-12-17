Çukur ekibinden tahtları sallayacak yeni proje! Efsane ekip işte böyle geri dönüyor. Yaz aylarının başında yıl final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri belli oluyor. Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ile rol almaya başladı.ç Çukur dizisinin 5 efsane ismi 6 ay sonra tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş başladı.

5 İSİM YİNE BİR ARAYA GELİYOR

Çukur dizisinin efsane isimleri yine aynı projede yer almaya hazırlanıyor. Bu yıl final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri teker teker belli olmaya başladı.