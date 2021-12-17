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    • Magazin
    • 17.12.2021 09:19
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    • 17.12.2021 09:20
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    Çukur ekibinden tahtları sallayacak yeni proje! Efsane ekip işte böyle geri dönüyor

    Geçtiğimiz sezon final yaparak izleyicilerini üzen Çukur'un önemli isimleri yeni bir proje için bir araya geliyor. Çukur dizisinin eski dostları 6 ay sonra o projede izleyicisiyle buluşmak için kolları sıvadı. Dizideki 5 ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler, İyi Adamın 10 Günü isimli sinema filminde rol alacak. Heyecanla beklenen filmin kadrosunda Nejat İşler'in yanı sıra Çukur dizisinde rol alan Kadir Çermik, Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler ve İlayda Alişan gibi Çukur'un önemli isimleri de izleyicisiyle buluşacak.

    Geçen yıl final yapan dizinin oyuncularından yeni proje!

    Çukur ekibinden tahtları sallayacak yeni proje! Efsane ekip işte böyle geri dönüyor. Yaz aylarının başında yıl final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri belli oluyor. Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ile rol almaya başladı.ç Çukur dizisinin 5 efsane ismi 6 ay sonra tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş başladı.

    5 İSİM YİNE BİR ARAYA GELİYOR

    Çukur dizisinin efsane isimleri yine aynı projede yer almaya hazırlanıyor. Bu yıl final yaparak ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularının yeni adresleri teker teker belli olmaya başladı.

    Necip Memili bu sezon Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş ekranlarda yerini aldı. Çukur ekibi de farklı projeler için harekete geçti.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nejat İşler'in en başından bu yana yer aldığı kadroda dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı.

        Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

        Projeye Rıza Kocaoğlu, Şenay Gürler, Kadir Çermik ve İlayda Alişan gibi isimler katıldı. Dijital platform Blu TV'de izleyicisiyle buluşacak olan İyi Adamın 10 günü için heyecanlı bekleyiş başladı.

        KADİR ÇERMİK KİMDİR?

        Kadir Çermik, 21 Temmuz 1977 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Birçok dizi ve sinema filminde seslendirme çalışmaları yapan Kadir Çermik ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile yaşamıştır.

            Bugüne kadar, Yeditepe İstanbul, Kuzenlerim, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve Beyaz Gece dizilerinde rol alan Kadir Çermik son olarak Bana Sevmeyi Anlat dizinde rol almıştır. Son olarak Çukur'da Muhittin Nam-ı değer Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik 1.75 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur.
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