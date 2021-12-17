Arkasına bile bakmadan gidiyor! Hakan'ın kimlik bunalımı yaşadığı Çukurova'da acıları harlayacak veda!

Hakan'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına ramak kaldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında şok edecek bir gelişme yaşanıyor. Kendisini Betül ile tartışmanın içerisinde bulan Haminne'nin başından darbe alarak yere düştüğü görülürken Haminne veda mı ediyor sorusu akıllara kazındı. Züleyha'nın ölüm tehlikesi atlattığı bölümde Hakan ise yeni bölümde bir mekanda kavgaya girişecek. Usta oyuncu Serpil Tamur'un Hünkar'ın annesi Haminne karakterine veda edip etmediği 23 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan 118. bölümünde netlik kazanmış olacak. Görünen o ki Haminne'nin başından yaralandığı bölüm gelecek haftaya damgasını vuracak.

ŞOK EDECEK GELİŞME

Hakan'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına ramak kaldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında şok edecek bir gelişme yaşanıyor.