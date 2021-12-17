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    • Magazin
    • 17.12.2021 10:04
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    • 17.12.2021 10:04
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    Survivor 2022 Barış Murat Yağcı tek tek anlattı 'hak yerini bulacak o isimler...' Aşk Dörtgeni Sercan, Barış, Ogeday ve Nisa...

    Survivor 2022 All-Star kadrosu, Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz günlerde Instagram'dan duyuruldu. Kadroda yok yok. Ancak en çok dikkat çeken aşk dörtülüsü; Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı, Ogeday Girişken ve Sercan Yıldırım. Bu dörtlü yakın mercek altındayken, Barış Murat Yağcı, önceki gün Survivor ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Hakkında tüm merak edilenleri detaylarıyla anlatan Barış Murat Yağcı, Survivor 2022'ye oldukça hazır göründü. İşte Barış Murat Yağcı'nın o açıklamaları.

    ’Hak yerini bulacak o isimler...’

    Survivor 2022 Barış Murat Yağcı tek tek anlattı 'hak yerini bulacak o isimler...' Aşk Dörtgeni Sercan, Barış, Ogeday ve Nisa... Geçtiğimiz günlerde açıklanan Survivor 2022 kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı bir konuştu, pir konuştu. Survivor'a ilk olarak 2020 yılında katılan, yarışma sonrası yarışma esnadında kanlı bıçaklı olduğu Nisa Bölükbaşı'yla sürpriz bir aşk yaşayan ancak bir o kadar sürpriz ve olaylı bir şekilde ayrılan Barış Murat Yağcı bakın neler anlattı neler.

    Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu resmen duyurdu. Ancak Survivor 2022'ye bir şey damgasını vuracak: Aşk dörtgeni.

    Sercan Yıldırım, Nisa'dan hoşlanıyordu. Ancak yarışma sonrasında Nisa Bölükbaşı, Barış Muray Yağcı'yla sevgili olmuştu. Bir süre ilişki yaşayan çift, birbirlerinden nefret ederek ayrılmışlardı. Nisa Bölükbaşı'nın şu ara Ogeday Girişken ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

        Bu durumun Survivor'a nasıl yansıyacağı herkes tarafından merak edilirken, Barış Murat Yağcı bazı açıklamalarda bulundu. İşte Barış Murat Yağcı'nın o açıklamaları:

        Barış nasıl bir aşıktır?

        Ben sevdiğimde baya severim. Çok sevdiğimde dışarıdan söylenenleri umursamam ama bu aslında çok büyük bir sorumluluk. Risk de taşıyor. Ben bunu gücüm yettiği kadar yapmaya çalışıyorum. Çok dert değil. Bunlar hep tecrübe. İlişki herkesin yaşaması gereken kötü bir tecrübe. Ama bir yerde doğru kişiyi buluyorsun.

        Yarışmadan sonra çevren değişince ne gibi hatalar yaptın?

        Bildiğim insanlarla yola devam etmediğim için yeni insanlarla devam ettiğim için birçok şey istediğim gibi olmadı. Hata yaptım, yanlış seçim yaptım. Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni bir yol var kafamda. Çok da önemli değil.

            SMS birinciliklerinden sonra finalde kaybettin? Peki sen gerçekten kaybettin mi?

            Kaybettim, gerçekten kaybettim. Çünkü final gecesi kaybettim. Çok sorguladığım bir durum değil. İlk birkaç gün kafamda sorguladım ama sonra bıraktım. İkinci olmak benim için güzel bir şeydi. Bana kaybettirdiği sözde bir şampiyonluk var ama ben o kupanın 1 ya da 2 olmakla alakası olduğunu düşünmüyorum. Finale oturmakta büyük bir başarı.

            Şampiyonluk benim diyor musun?

            Yok, ben hiçbir zaman şampiyonluk benim demem. Seçilmiş insanların gittiği bir yarışma. Büyük konuşmak istemiyorum. Sakatlanmazsam iyi bir yerde bitireceğimi düşünüyorum. Hak eden kazanacak, hak yerini bulacak, hak eden o yarışmacılar kazanacak.

            Gelmiş geçmiş en iyi yarışmacılar kimler?

            Bir numaraya Adem Kılıççı'yı koyarım. İki numaraya Yusuf Karakaya. Hilmicem'in de yeri bende ayrı.

                'Hayatta her şey yaşanması gerekiyorsa yaşanır. Hayatta tecrübe dediğiniz şey kolay kazanılan bir şey değil. Plan, strateji hiç yapmadım yine yapmayacağım.'
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                Haberler Magazin Survivor 2022 Barış Murat Yağcı tek tek anlattı 'hak yerini bulacak o isimler...' Aşk Dörtgeni Sercan, Barış, Ogeday ve Nisa...
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