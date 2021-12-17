Survivor 2022 Barış Murat Yağcı tek tek anlattı 'hak yerini bulacak o isimler...' Aşk Dörtgeni Sercan, Barış, Ogeday ve Nisa... Geçtiğimiz günlerde açıklanan Survivor 2022 kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı bir konuştu, pir konuştu. Survivor'a ilk olarak 2020 yılında katılan, yarışma sonrası yarışma esnadında kanlı bıçaklı olduğu Nisa Bölükbaşı'yla sürpriz bir aşk yaşayan ancak bir o kadar sürpriz ve olaylı bir şekilde ayrılan Barış Murat Yağcı bakın neler anlattı neler.
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu resmen duyurdu. Ancak Survivor 2022'ye bir şey damgasını vuracak: Aşk dörtgeni.
Sercan Yıldırım, Nisa'dan hoşlanıyordu. Ancak yarışma sonrasında Nisa Bölükbaşı, Barış Muray Yağcı'yla sevgili olmuştu. Bir süre ilişki yaşayan çift, birbirlerinden nefret ederek ayrılmışlardı. Nisa Bölükbaşı'nın şu ara Ogeday Girişken ile birlikte olduğu iddia ediliyor.