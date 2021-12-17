Survivor 2022 Barış Murat Yağcı tek tek anlattı 'hak yerini bulacak o isimler...' Aşk Dörtgeni Sercan, Barış, Ogeday ve Nisa...

SMS birinciliklerinden sonra finalde kaybettin? Peki sen gerçekten kaybettin mi?

Kaybettim, gerçekten kaybettim. Çünkü final gecesi kaybettim. Çok sorguladığım bir durum değil. İlk birkaç gün kafamda sorguladım ama sonra bıraktım. İkinci olmak benim için güzel bir şeydi. Bana kaybettirdiği sözde bir şampiyonluk var ama ben o kupanın 1 ya da 2 olmakla alakası olduğunu düşünmüyorum. Finale oturmakta büyük bir başarı.