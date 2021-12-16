Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi





Bu durum yalının diğer çalışanları arasında konuşulmaya başlandı ve sonunda ikilinin ilişkisi Sabancı'nın kulağına gitti. Yalının kuralları arasında, çalışanların iş ilişkisi dışında bir ilişki kurması yasaktı ve bunun üzerine iş dünyasının ünlü ismi, çalışanını işten çıkardı. İşçinin açtığı dava devam ediyor.

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