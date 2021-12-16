Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi

Dilek Sabancı, 2018 yılında Yeniköy'den 50 milyon dolara satın aldığı yalısında çalıştırdığı hizmetlilerden biriyle davalık oldu.
EVİN KURALLARINI ÇİĞNEDİ
Baran adlı yalıda çalışan Yasin adındaki görevli, çalışma arkadaşlarından biriyle gönül ilişkisi yaşayınca evin kurallarını çiğnedi. İstifa ettirilen 40 yaşındaki Yasin H., soluğu mahkemede aldı.
AŞK YAŞARAK DÜZENI BOZDU
İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak işe dönüş ve alacak davası açan Yasin H., Dilek Sabancı'nın kendisine zorla istifa dilekçesi yazdırıp, birtakım belgeler imzalattırdığını iddia etti.