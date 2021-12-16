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    • Magazin
    • 16.12.2021 07:01
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    • 16.12.2021 07:38
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    Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi

    Dilek Sabancı’nın yalısında çalışan Yasin H., mesai arkadaşı olan bir kadınla gönül ilişkisi yaşayınca ‘kurallarımıza aykırı’ denilerek istifaya zorlandı. İşe dönüş davası açan işçi, tazminat da talep etti. Dilek Sabancı ise çalışanın iş düzenini bozduğunu ve kendisinin istifa ettiğini söyledi.

    Sabancı yalısında mahkemelik aşk!
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    Dilek Sabancı, 2018 yılında Yeniköy'den 50 milyon dolara satın aldığı yalısında çalıştırdığı hizmetlilerden biriyle davalık oldu.



    EVİN KURALLARINI ÇİĞNEDİ
    Baran adlı yalıda çalışan Yasin adındaki görevli, çalışma arkadaşlarından biriyle gönül ilişkisi yaşayınca evin kurallarını çiğnedi. İstifa ettirilen 40 yaşındaki Yasin H., soluğu mahkemede aldı.

    AŞK YAŞARAK DÜZENI BOZDU
    İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak işe dönüş ve alacak davası açan Yasin H., Dilek Sabancı'nın kendisine zorla istifa dilekçesi yazdırıp, birtakım belgeler imzalattırdığını iddia etti.

        İhbar tazminatı ve alacağının tahsil edilmesini isteyen eski çalışana Sabancı'dan karşılık gecikmedi. Ünlü iş insanı, çalışanının gönül ilişkisi yaşayarak iş düzenini bozduğunu ve bu nedenle istifa ettiğini anlatan mektubu delil olarak mahkemeye sundu.



        KULAĞINA GİTTİ
        Yalıda akvaryum bakımı, teknik işler ve bahçe işleriyle uğraşan Yasin H., iddiaya göre çalışma arkadaşıyla mesai saatleri dışında görüşmeye başladı.



        Bu durum yalının diğer çalışanları arasında konuşulmaya başlandı ve sonunda ikilinin ilişkisi Sabancı'nın kulağına gitti. Yalının kuralları arasında, çalışanların iş ilişkisi dışında bir ilişki kurması yasaktı ve bunun üzerine iş dünyasının ünlü ismi, çalışanını işten çıkardı. İşçinin açtığı dava devam ediyor.

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