Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in yeni dizisi yine ATV'de! İmzalar atıldı

Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras Alpaslan Çakırbeyli karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yunus Emre Yıldırımer… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli bir karakter...