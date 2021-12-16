Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in yeni dizisi yine ATV'de! İmzalar atıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in yeni dizisi belli oldu! Koliba Film ile anlaşan ünlü oyuncu bir kez daha Atv ekranlarında sevenleri ile buluşacak.
Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras Alpaslan Çakırbeyli karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yunus Emre Yıldırımer… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli bir karakter...
YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?
Yunus Emre Yıldırımer (d. 5 Şubat 1982), Arap kökenli Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı.