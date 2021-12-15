Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All Star yarışmacıları kimler? Ünlüler ve Gönüllüler takımları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akşam kuşağında TV8'de yayınlanan fenomen yarışmalardan biri olan Survivor 2022 için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Acun Ilıcalı Survivor 2022 kadrosuyla ilgili açıklama yapınca heyecanın dozunu daha da arttırdı. İşte detaylar...
SURVIVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor. Henüz Acun Ilıcalı tarafından ise Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.
SURVIVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILAR KİMLER?
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi.