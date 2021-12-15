'Hatalarım burada benim sonum oldu' MasterChef'te gözyaşları sel oldu! İkinci defa katılan iddialı yarışmacı kendi sonunu hazırladığını itiraf etti

''HATALARIM BENİM SONUM OLDU''

Düşük puan alması sonucunda elenen Görkem, ''Buraya tekrar geleceğim zaman kendime demiştim zaten. Gidiyorum, tekrar yarışacağım. Ama bu sefer kendimi üzmeyeceğime, tamamen burayı yaşamak istemeye geldiğimi kendime söylemiştim şefim. Ve yaşadım da, benim burada sıkıntım şu oldu. İstediğim şeyleri, yapabileceğim şeyleri düşünüp, iyi başlayıp, sonrasında bana bir şey oluyor ve hatalarım burada benim sonum oldu.

Bu da benim şefim, böyle bir adamım, bundan sonra artık inşallah bunları daha da iyileştirip önüme bakacağım. Burada güzel olan şey, ne seviyede olduğumu nerede olduğumu daha iyi şekilde gördüm. Burada yarışırken her yönden baktım kendime, ve bu da benim için güzel oldu. Devam edeceğim, gerekirse en baştan başlayacağım.'' sözlerini söyledikten sonra stüdyodan ayrıldı.