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    • Magazin
    • 15.12.2021 18:42
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    • 15.12.2021 19:07
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    Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül taburcu oldu! İşte son sağlık durumu...

    İstanbul-İzmir otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada hayatını kaybeden erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Tedavisi nedeniyle cenazeye katılamayan Gülçin Ergül’ün sağlık durumunda ise yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı taburcu oldu. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Gülçin Ergül taburcu oldu! İşte son sağlık durumu...

    Balıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu.

    Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü. Öte yandan Gülçin Ergül'ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

    Balıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu. Tekerlekli sandayle ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü. Hastane çıkışında açıklama yapmayan Ergül'ün ailesiyle birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. Ergül, otomobile binerek yola çıktı.

    GÜLÇİN'İN ANNESİNDEN İLK AÇIKLAMA!
    Öte yandan Gülçin Ergül'ün ailesi, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ergül'ün annesi Ayser Ergül, kızlarının sağlık durumunun iyiye gittiğini, doktorları izin verirse, tedaviye İstanbul'da devam etmek istediklerini söyledi.

        Gülçin Ergül'ün annesi Ayser Ergül, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek şunları söyledi: "Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Gülçin, şu anda müşahede altında. İyiye doğru gidiyor. Bugün inşallah doktorumuz izin verirse çıkacağız. El parmaklarında ufak kırıkları var. Bu arada tabi hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusuyla.

        Psikolojik olarak da büyük yıkım halinde. Konuşmak çok zor. Bütün sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Başsağlığı diliyorum herkese, çok zor bir dönem. Doktorumuz izin verirse, tedavinin devamı için bugün İstanbul'a gitmek zorundayız. Orada devam edeceğiz. Zaman zaman bilgi vereceğiz. Kaza, İstanbul'da bir programa gitmek için yola çıktıklarında oldu. Tabi nasıl oldu bilmiyorum"

        'DÜNYA İYİSİYDİ'
        Gülçin Ergül'ün babası Ali Rıza Ergül de kızının durumunun iyiye gittiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Ergül, Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatına üzüldüklerini belirterek şunları söyledi:

            "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Erdal'ımız vefat etti. Dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Kızımız iyiye gidiyor, ona sevinemiyoruz. Biz, Erdal'a çok üzülüyoruz. Erdal'a Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz artık, yapacak bir şeyimiz yok"

            SEVGİLİSİNİN CENAZESİNE KATILAMADI
            Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı memleketi İzmir'de toprağa verildi. Kentte tekstil fabrikası sahibi olan Lafçı için Narlıdere Şehitlik Camii'nde öğlen kılınan namaza Lafçı'nın annesi Fevziye Lafçı, kardeşleri Eda Lafçı ve Ertan Lafçı, yakınları ile sevenleri katıldı. Lafçı'nın yakınları, tabutunun başında gözyaşı döktü. Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.
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