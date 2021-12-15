Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül taburcu oldu! İşte son sağlık durumu...

Balıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu.
Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü. Öte yandan Gülçin Ergül'ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu. Tekerlekli sandayle ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü. Hastane çıkışında açıklama yapmayan Ergül'ün ailesiyle birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. Ergül, otomobile binerek yola çıktı.
GÜLÇİN'İN ANNESİNDEN İLK AÇIKLAMA!
Öte yandan Gülçin Ergül'ün ailesi, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ergül'ün annesi Ayser Ergül, kızlarının sağlık durumunun iyiye gittiğini, doktorları izin verirse, tedaviye İstanbul'da devam etmek istediklerini söyledi.