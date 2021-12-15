Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.12.2021 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2021 12:42
    ABONE OL

    Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz öyle bir projeyle geliyor ki! Büyük sükse yaratacak

    2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde pek çok fenomen karakter ortaya çıktı. Bu isimlerden birisi de Feyzullah Altıparmak karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz oldu. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Ege Şaşmaz, Baht Oyunu dizisinden sonra kendisine gelen teklifleri değerlendiriyordu. Ünlü isim en sonunda kararını verdi. Şaşmaz, Alper Çağlayan'ın bir süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü İlk Göktürk filminin kadrosunda yer alacak. İlk Göktürk'te İstemi karakterine hayat vereceği öğrenilen Aytaç Şaşmaz'ın kısa bir süre önce fokçuluk derslerine de başladığı öğrenildi.

    Söz dizisinin yıldız ismi bakın hangi projede yer alacak

    Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz öyle bir projeyle geliyor ki! Büyük sükse yaratacak. Söz ve Baht Oyunu gibi birçok projede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aytaç Şaşmaz'ın yeni projesi özellikle hayranları tarafından merak ediliyordu. Baht Oyunu dizisinin final yapmasının ardından gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu en sonunda bir proje için karar kıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Aytaç Şaşmaz Alper Çağlayan'ın bir süredir çalışmalarını sürdüğü İlk Göktürk filminde İstemi karakteriyle izleyici karşısına olacak. Filmin ne zaman vizyonda olacağı ise henüz belli olmadı.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Söz dizisiyle adından bahsettiren ünlü oyuncu Ege Şaşmaz, Baht Oyunu dizisinden sonra kendisine gelen teklifleri değerlendiriyordu.

    2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde pek çok fenomen karakter oraya çıktı. Bu isimlerden birisi de Feyzullah Altıparmak karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz oldu.

    Şaşmaz en sonunda gelen teklifler arasından seçimini yaptı. Şaşmaz, Alper Çağlayan'ın bir süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü İlk Göktürk filminin kadrosunda yer alacak.

        İlk Göktürk'te İstemi karakterine hayat vereceği öğrenilen Aytaç Şaşmaz'ın kısa bir süre önce fokçuluk derslerine de başladığı öğrenildi.

        AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

        Aytaç Şaşmaz, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yine kendi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmiyle gerçekleşti.

        2017 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu, reklam filmlerinde de boy gösterdi.

            Asıl yükselişini Söz dizisinde yapan Şaşmaz, 2020'de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde de rol aldı. 2019-2021 yılları arasında Hekimoğlu'nda Emre Acar rolünü canlandıran oyuncu, son olarak Kanal D'de ekranlara gelen Baht Oyunu'nda Bora Doğrusöz karakterine hayat verdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ticarette oyun kuralları değişiyor
            Haberler Magazin Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz öyle bir projeyle geliyor ki! Büyük sükse yaratacak
                SON DAKİKA