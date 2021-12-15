Söz dizisinin Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz öyle bir projeyle geliyor ki! Büyük sükse yaratacak. Söz ve Baht Oyunu gibi birçok projede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aytaç Şaşmaz'ın yeni projesi özellikle hayranları tarafından merak ediliyordu. Baht Oyunu dizisinin final yapmasının ardından gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu en sonunda bir proje için karar kıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Aytaç Şaşmaz Alper Çağlayan'ın bir süredir çalışmalarını sürdüğü İlk Göktürk filminde İstemi karakteriyle izleyici karşısına olacak. Filmin ne zaman vizyonda olacağı ise henüz belli olmadı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Söz dizisiyle adından bahsettiren ünlü oyuncu Ege Şaşmaz, Baht Oyunu dizisinden sonra kendisine gelen teklifleri değerlendiriyordu.