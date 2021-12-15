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    • Magazin
    • 15.12.2021 09:05
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    • 15.12.2021 09:05
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    Gönül Dağı'nda sevinç tohumları açtıracak gelişme! 44. bölüm 2. fragmanında asıl suretini gösteriyor

    Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı yine dikkatleri üzerine çekecek bir bölümle bu hafta cumartesi günü izleyici karşısına olacak. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın 44. bölüm fragmanında birbirlerine sarılmaları herkesi mutlu edecek. Ayrıca dizinin ekibi sosyal medya hesabından 44. bölümün çekimleri esnasında setten bazı videolar paylaştı. Kamera arkasından paylaşılan bu görüntüler ise izleyiciler tarafından tebessümle karşılandı. Dün yayınlanan Gönül Dağı 44. bölüm 2. fragmanında herkesin şaşıracağı isim ise asıl suretini gösteriyor.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda sevinç tohumları açtıracak gelişme!

    Gönül Dağı'nda sevinç tohumları açtıracak gelişme! 44. bölüm 2. fragmanında asıl suretini gösteriyor. Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti. Bilindiği üzere ikili için tam umutlar tükendi derken hiç kimsenin beklemediği bir isim devreye girdi. Cumartesi gecesi yayınlanan Gönül Dağı 44. bölüm fragmanında Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etti. Ayrıca dizinin ekibi 44. bölümün sahneleri çekilirken setten bazı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 44. bölümüyle 18 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    BUZLAR ERİYOR

    Geçtiğimiz hafta 43. bölümüyle ekranlarda olan Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti.

    Bilindiği üzere ikili için tam umutlar tükendi derken hiç kimsenin beklemediği bir isim devreye girdi. Cumartesi gecesi yayınlanan Gönül Dağı 44. bölüm fragmanında Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etti.

    Ayrıca dizinin ekibi 44. bölümün sahneleri çekilirken setten bazı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 44. bölümüyle 18 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

        ÇIKMAZA GİREN HİKAYE

        Ramazan ve Asuman'ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?

        Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile'nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?

            Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan'ın Asya'yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda sevinç tohumları açtıracak gelişme! 44. bölüm 2. fragmanında asıl suretini gösteriyor
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