Hünkar'ın yerine Haşmet geliyor! Hasret rüzgarlarının estiği Bir Zamanlar Çukurova'da bayrak değişimi!

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar karakteriyle çok sevilen Vahide Perçin geçen sezon diziden ayrılmıştı. Bu sezon diziye Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm, Haşmet Çolak karakteriyle dahil oluyor. Gelen bilgilere göre, Altan Gördüm'ün dizide güçlü bir toprak ağası olan Haşmet'e hayat vereceği öğrenildi. Kulislerde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılıkların yaşanacağı sık sık dile getirilirken bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Altan Gördüm Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katıldı. Ancak Gördüm'ün dizide oynayacağı karakterin Fekeli'ye benzer bir karakter olması bekleniyor.



Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm ön izleme

HAŞMET ÇOLAK GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm, Haşmet Çolak karakteriyle dahil oluyor.