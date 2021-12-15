Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a uzanan büyük serüven! Hepsi efsaneler yarattı! Bakın diziden kimler gelmiş geçmiş. Bozdağ Yapım imzalı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri hem ülkemizde hem de dünyada rekorlar kırıyor. Reyting sıralamasında da rakip tanımayan dizilerin yurt dışındaki izleyicilerinin sayısı da bir hayli fazla. Dizide yer alan karakterler ve onları canlandıran oyuncular ise adından söz ettirmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a kadar pek çok değerli oyuncu kadrosunda yer aldı. takvim.com.tr olarak kadroda yer alan ve diziye veda eden efsane isimleri derledik.