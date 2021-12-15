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    • Magazin
    • 15.12.2021 10:30
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    • 15.12.2021 10:32
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    Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a uzanan büyük serüven! Hepsi efsaneler yarattı! Bakın diziden kimler gelmiş geçmiş

    10 Aralık 2014'te başlayan Diriliş Ertuğrul ve 20 Kasım 2019'da başlayan Kuruluş Osman dizilerinde pek çok ortak oyuncu yer aldı. Bozdağ Yapım imzalı iki dizide de yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Hem Diriliş Ertuğrul hem de Kuruluş Osman çarşamba günlerinin en çok izlenen dizilerinden olurken reyting sıralamasında rakip tanımadı. Ertuğrul Bey, Osman Bey, Bamsı, Turgut, Hayme Hatun, Halime, Bala, Malhun başta olmak üzere pek çok tarihi şahsiyetin hikayesinin anlatıldığı dizideki oyuncular da rollerini başarılı bir şekilde canlandırdı. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen diziye veda eden tüm efsane isimleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’dan bakın kimler gelmiş geçmiş!

    Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a uzanan büyük serüven! Hepsi efsaneler yarattı! Bakın diziden kimler gelmiş geçmiş. Bozdağ Yapım imzalı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri hem ülkemizde hem de dünyada rekorlar kırıyor. Reyting sıralamasında da rakip tanımayan dizilerin yurt dışındaki izleyicilerinin sayısı da bir hayli fazla. Dizide yer alan karakterler ve onları canlandıran oyuncular ise adından söz ettirmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a kadar pek çok değerli oyuncu kadrosunda yer aldı. takvim.com.tr olarak kadroda yer alan ve diziye veda eden efsane isimleri derledik.

    Ertuğrul Bey - Engin Altan Düzyatan&Tamer Yiğit

    Bamsı Bey - Nurettin Sönmez

        Halime Hatun - Esra Bilgiç

        Abdurrahman Gazi - Celal Al

        Turgut Alp - Cengiz Coşkun
            Ticarette oyun kuralları değişiyor
            Haberler Magazin Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a uzanan büyük serüven! Hepsi efsaneler yarattı! Bakın diziden kimler gelmiş geçmiş
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