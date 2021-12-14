Züleyha'nın ölümle pençeleştiği Çukurova'dan talihi döndürecek transfer! İlçenin yeni ağır abisi geliyor

Sesli ve görüntülü olmak üzere televizyon çalışmalarını sürdürmekte. Bir dönem tiyatro sanatçısı Vahide Perçin'le evli olan Gördüm, 2009 yılında Vahide Perçin ile birlikte İstanbul'da AKADEMİ 35BUÇUK SANAT EVİ isimli oyunculuk okulunu kurmuştur. 2013 senesinde eşi ile boşanmıştır. 1994 doğumlu Alize isminde bir kızları var. Altan Gördüm, Hayat Bilgisi dizisinde Panzer Emin Hoca karakterine, Kavak Yelleri dizisinde Kamil karakterine hayat verdi. Son olarak 2011 yılında yayınlanan Canım Babam dizisinde rol almıştır. 2013-2014 sezonunda TRT'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide rol alırken bir yandan da Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk derslerine girmektedir.