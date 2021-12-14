Aydın Birsel nereli, eşi kim, kaç yaşındaydı? Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir, neden öldü?

TAKSİ ÇAĞIRDIKTAN SONRA TEKRAR FENALAŞTI

Komşuların ve görenlerin ifadesine göre Aydın Birsel, acil servis ekibi gittikten sonra Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için taksi çağırdı. Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada tekrar fenalaştı. Eve giderek elini yüzünü yıkamak istediğini söyledi. Apartmana girdi. Ancak dönmedi.

Bir süre sonra komşuları Birsel'i apartmanın merdiven dairesinde kanlar içinde yatarken buldu. 54 yaşındaki Aydın Birsel'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı.

AYDIN BİRSEL KİMDİR?

Belgin Doruk'un oğlu olduğu biliniyor. Babası ise yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'dir. Aydın Birsel 54 yaşındaydı. Lise eğitimini Özel Eseniş Lisesi'nde tamamladı. Rusça ve İngilizce bilen Birsel 14 Aralık 2021 tarihinde Bursa'daki evinin önünde ölü bulundu.