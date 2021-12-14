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    • Magazin
    • 15.12.2021 10:16
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    • 15.12.2021 10:17
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    Aydın Birsel nereli, eşi kim, kaç yaşındaydı? Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir, neden öldü?

    Türk oyuncu ve model Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'den acı haber geldi. 1995'te hayatını kaybeden sinema oyuncusu Belgin Doruk'un biricik oğlu Aydın Birsel de vefat etti. Ölümü ise tüyler ürpertti. Henüz bir kaç ay önce taşındığı sitenin kapısında ölü bulunan Birsel'in neden öldüğü ve hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki; Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir, neden öldü? Aydın Birsel nereli, eşi kim, kaç yaşındaydı?

    takvim.com.tr
    Aydın Birsel neden öldü?

    Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Belgin Doruk'un oğluyla ilgili gelen son dakika haberi herkesi şoke etti. Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel hayatını kaybetti. Evinin kapısının önünde ölü bulunan Birsel'in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu. Birsel'in hastaneye gitmemekte ısrar ettiği detayı dikkat çekti. 54 yaşındaki ardından Aydın Birsel'in hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki; Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel neden öldü? Aydın Birsel nereli, eşi kim?

    AYDIN BİRSEL NEDEN ÖLDÜ?

    Olay bu sabah Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin önünde meydana geldi. Aydın Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören site sakinleri hemen polisi ve ambulansı aradı. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    CİNAYET BÜRO DA İŞİN İÇİNE GİRDİ

    Cinayet büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu 54 yaşındaki Aydın Birsel olduğu belirlendi.

    Acı son! Ünlü oyuncunun oğlu çıktı

    ÖNCE KENDİSİ İHBARDA BULUNMUŞ

    Aydın Birsel'in sabah 112'yi arayıp düştüğünü haber verdiği ortaya çıktı. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kendini iyi hissettiğini söyledini söyleyen Birsel'in o esnada hastaneye gitmek istemediği öne sürüldü.

        TAKSİ ÇAĞIRDIKTAN SONRA TEKRAR FENALAŞTI

        Komşuların ve görenlerin ifadesine göre Aydın Birsel, acil servis ekibi gittikten sonra Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için taksi çağırdı. Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada tekrar fenalaştı. Eve giderek elini yüzünü yıkamak istediğini söyledi. Apartmana girdi. Ancak dönmedi.

        Bir süre sonra komşuları Birsel'i apartmanın merdiven dairesinde kanlar içinde yatarken buldu. 54 yaşındaki Aydın Birsel'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı.

        AYDIN BİRSEL KİMDİR?

        Belgin Doruk'un oğlu olduğu biliniyor. Babası ise yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'dir. Aydın Birsel 54 yaşındaydı. Lise eğitimini Özel Eseniş Lisesi'nde tamamladı. Rusça ve İngilizce bilen Birsel 14 Aralık 2021 tarihinde Bursa'daki evinin önünde ölü bulundu.
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        Haberler Magazin Aydın Birsel nereli, eşi kim, kaç yaşındaydı? Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir, neden öldü?
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