Aydın Birsel nereli, eşi kim, kaç yaşındaydı? Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir, neden öldü?

Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Belgin Doruk'un oğluyla ilgili gelen son dakika haberi herkesi şoke etti. Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel hayatını kaybetti. Evinin kapısının önünde ölü bulunan Birsel'in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu. Birsel'in hastaneye gitmemekte ısrar ettiği detayı dikkat çekti. 54 yaşındaki ardından Aydın Birsel'in hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki; Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel neden öldü? Aydın Birsel nereli, eşi kim?
AYDIN BİRSEL NEDEN ÖLDÜ?
Olay bu sabah Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin önünde meydana geldi. Aydın Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören site sakinleri hemen polisi ve ambulansı aradı. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
CİNAYET BÜRO DA İŞİN İÇİNE GİRDİ
Cinayet büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu 54 yaşındaki Aydın Birsel olduğu belirlendi.
ÖNCE KENDİSİ İHBARDA BULUNMUŞ
Aydın Birsel'in sabah 112'yi arayıp düştüğünü haber verdiği ortaya çıktı. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kendini iyi hissettiğini söyledini söyleyen Birsel'in o esnada hastaneye gitmek istemediği öne sürüldü.