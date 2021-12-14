Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı geri dönüyor ayrılığı kısa sürdü! Kırmızı Oda'nın Murat'ıydı eski projesine geçiş yaptı

NGM Medya yapımı imzalı ATV dizisi Kardeşlerim'de ilk bölümden beri rol alan Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Kadir karakteri dizide ölerek hayatını kaybetmişti. Dizide yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı gönüllere taht kurtmuştu. Gidişiyle izleyicileri bir hayli üzen oyuncunun eski projesine dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi. Kırmızı Oda'nın Murat'ı geri mi dönüyor?
HALİT ÖZGÜR SARI EKRANLARA HIZLI DÖNÜŞ YAPACAK!
28 yaşındaki Halit Özgür Sarı Kardeşlerim dizisinden önce Kırmızı Oda'da oynuyordu.
Genç oyuncu dizi hakkındaki heyecanını şu sözlerle dile getirmişti; "Anlatmak anlamaktır. Anlatma isteğimizin ardından sonuna kadar gideceğimiz bir yolculuk başlıyor. Hepimize yardım edecek bir serüven başlıyor. Çok heyecanlı..''
Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi isimlerin rol aldığı TV8'in Kırmızı Oda dizisinde deneyim kazanan Halit Özgür Sarı ardından Kardeşlerim dizine transfer olmuştu.
KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN NEDEN ÇIKTI?
Kardeşlerim'de Kadir karakterine hayat vermeye başlayan ünlü oyuncu büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu.
Kadir'in ölümü sonrası Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi merakla bekleniyordu. Gelen son haberle başarılı oyuncunun yeniden Kırmızı Oda'ya transfer olduğu söyleniyor.
Yer aldığı Kardeşlerim'de 4 kardeşin en büyüğü olarak yer alan ve hayranlarının da yakından takip ettiği Halit Özgür Sarı yine dram dolu sahnelerle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.