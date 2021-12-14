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    • Magazin
    • 14.12.2021 13:11
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    • 14.12.2021 13:11
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    Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı geri dönüyor ayrılığı kısa sürdü! Kırmızı Oda'nın Murat'ıydı eski projesine geçiş yaptı

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Kadir rolünü canlandıran Halit Özgür Sarı diziden apar topar çıkmıştı. Karakterin ölmesiyle diziye veda eden oyuncu daha önceki projesine tekrar dönme kararı aldı. Kardeşlerim dizisinden gidişiyle herkesi üzen Halit Özgür Sarı'yı bu kez o dizide göreceğiz. Ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu bilindiği üzere daha önce Kırmızı Oda'da Murat karakterine hayat veriyordu.Eski projesine geçiş yaptı. İşte şoke eden iddianın detayları...

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı geri dönüyor

    NGM Medya yapımı imzalı ATV dizisi Kardeşlerim'de ilk bölümden beri rol alan Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Kadir karakteri dizide ölerek hayatını kaybetmişti. Dizide yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı gönüllere taht kurtmuştu. Gidişiyle izleyicileri bir hayli üzen oyuncunun eski projesine dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi. Kırmızı Oda'nın Murat'ı geri mi dönüyor?

    HALİT ÖZGÜR SARI EKRANLARA HIZLI DÖNÜŞ YAPACAK!

    28 yaşındaki Halit Özgür Sarı Kardeşlerim dizisinden önce Kırmızı Oda'da oynuyordu.

    Genç oyuncu dizi hakkındaki heyecanını şu sözlerle dile getirmişti; "Anlatmak anlamaktır. Anlatma isteğimizin ardından sonuna kadar gideceğimiz bir yolculuk başlıyor. Hepimize yardım edecek bir serüven başlıyor. Çok heyecanlı..''

    Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi isimlerin rol aldığı TV8'in Kırmızı Oda dizisinde deneyim kazanan Halit Özgür Sarı ardından Kardeşlerim dizine transfer olmuştu.

    KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN NEDEN ÇIKTI?

    Kardeşlerim'de Kadir karakterine hayat vermeye başlayan ünlü oyuncu büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

    Kadir'in ölümü sonrası Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi merakla bekleniyordu. Gelen son haberle başarılı oyuncunun yeniden Kırmızı Oda'ya transfer olduğu söyleniyor.

    Yer aldığı Kardeşlerim'de 4 kardeşin en büyüğü olarak yer alan ve hayranlarının da yakından takip ettiği Halit Özgür Sarı yine dram dolu sahnelerle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        DÜŞÜK REYTİNGLER

        İddialara göre; Cuma günleri yayınlanan Kırmızı Oda'nın son bölümlerde yaşadığı düşüş yeni transferlere ihtiyaç olduğu algısını oluşturdu. Sosyal medyadaki etkileşim düşüklüğü de yapımcıları harekete geçirdi.

        Halit Özgür Sarı'nın beraberinde reytingleri de getireceğine inanan TV8 ve yapımcılar görüşmelere başladı. 10 Aralık akşamı 54. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin ilerleyen bölümlerinde Kardeşlerim'in yıldız oyuncusunu görülmesi bekleniyor.

        DAHA ÖNCEKİ PROJELELERİ ŞÖYLE

        Oyuncu, ilk olarak Diriliş Osman dizisinde Süleyman karakteri ile ekran kariyerine 2018 yılında başladı. Ardından Hakan Muhafız dizisinde Arif karakterini canlandırdı.

        Şampiyon dizisinde Kerem olarak da geçtiğimiz sezon TRT1 ekranında yer alan Halit Özgür Sarı, son 2 yılda adından sıkça söz ettirmeyi başardı.
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