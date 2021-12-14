Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı geri dönüyor ayrılığı kısa sürdü! Kırmızı Oda'nın Murat'ıydı eski projesine geçiş yaptı

HALİT ÖZGÜR SARI EKRANLARA HIZLI DÖNÜŞ YAPACAK!

28 yaşındaki Halit Özgür Sarı Kardeşlerim dizisinden önce Kırmızı Oda'da oynuyordu.

Genç oyuncu dizi hakkındaki heyecanını şu sözlerle dile getirmişti; "Anlatmak anlamaktır. Anlatma isteğimizin ardından sonuna kadar gideceğimiz bir yolculuk başlıyor. Hepimize yardım edecek bir serüven başlıyor. Çok heyecanlı..''

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi isimlerin rol aldığı TV8'in Kırmızı Oda dizisinde deneyim kazanan Halit Özgür Sarı ardından Kardeşlerim dizine transfer olmuştu.