Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı neden öldü? Roka Tekstil'in sahibi kimdir? Gülçin Ergül ile evli mi?

Roka Tekstil'in sahibi kimdir? Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı neden öldü? Gülçin Ergül ile evli mi? Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı Grup Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül ile geçirdiği trafik kazası sonrası gündeme geldi. Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında Erdal Şeyda Lafçı ve Gülçin Ergül'ün içinde bulunduğu araç TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kazada Lafçı öldü Ergül de yaralı kurtuldu. İşte detaylar...