Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı neden öldü? Roka Tekstil'in sahibi kimdir? Gülçin Ergül ile evli mi?

Roka Tekstil'in sahibi kimdir? Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı neden öldü? Gülçin Ergül ile evli mi? Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı Grup Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül ile geçirdiği trafik kazası sonrası gündeme geldi. Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında Erdal Şeyda Lafçı ve Gülçin Ergül'ün içinde bulunduğu araç TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kazada Lafçı öldü Ergül de yaralı kurtuldu. İşte detaylar...
ROKA TEKSTİL'İN SAHİBİ KİMDİR?
Erdal Şeyda Lafçı'nın Roka Tekstil'in kurucusu olduğu biliniyor.
ERDAL ŞEYDA LAFÇI VE GÜLÇİN ERGÜL EVLİ Mİ?
Şarkıcı Gülçin Ergül ile Lafçı bir süre önce aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla duyurmuştu. 6 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşen ünlü çifti Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazası ayırdı.
ERDAL ŞEYDA LAFÇI NEDEN ÖLDÜ?
Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın aracı İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, Ergül ise hafif yaralandı.
Ünlü şarkıcı ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.