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    • Magazin
    • 14.12.2021 10:25
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    • 14.12.2021 10:25
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    Masterchef'te ağza alınmayacak hakaretler 'sen yılansın, psikopat, yalancı' Dilara ve Burcu saç saça baş başa şefler zor ayırdı

    TV 8 ekranların yayınlanan Masterchef tarihinde görüp görülecek en seviyeiz kavgalarından biri yaşandı Dilara Başaran ile Burcu Önal arasında. Önceki akşam yapılan kaptanlık oyununda Dilara Başaran ile Burcu Önal birbirine girdi. Yemek yaptıkları ilk andan itibaren Burcu Önal, Dilara Başaran hakkında kendi kendine 'samimiyetsiz', 'sahte' diye söyleniyordu. Bu işin nereye gideceği düşünülürken çok geçmeden kavga patlak verdi. Burcu Önal ile Dilara Başaran birbirlerine girince olaya Mehmet Yalçınkaya el attı.

    ’Sen şeytan değilsin sen yılansın!’

    Masterchef'te ağza alınmayacak hakaretler 'sen şeytan değilsin sen yılansın!' Dilara ve Burcu saç saça baş başa şefler zor ayırdı... Büyük finala sayılı günler kala Masterchef'teki kavgalarında dozu arttı. Jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yarışma tarihinde görüp görülebilecek en seviyesiz atışmalardan biri yaşandı. Yarışmanın başından bu yana bir türlü yıldızları barışmayan Dilara Başaran ile Burcu Önal birbirlerine girdi, şefler zor ayırdı.

    Güveç yapmaları istenen yarışmacılar, en lezzetli yemeği yapmak için canla başla mücadele etti. Gün sonunda Hasan, Tahsin, Burcu ve Sergen öne çıkan isimler olurken; mavi takım kaptanı Burcu oldu.

    Burcu, rakibini seçmeden önce bir açıklama yaptı. Bu konuda susmak için bayadır elimden geleni yapıyorum ama doğrular ve yanlışlar olduğunda da asla susmam. Bazı şeyler görüyorum çok uzun zamandır farkındayım. Bazı şeyler yaşıyorum görmemezlikten geliyorum. İlk günden beri Dilara'nın kafasında benim onu kaptan yapacağım gibi bir fikir var. Nasıl olduğunu anlamadım ama o zaman da kafam da hiç öyle bir şey yoktu" dedi.

        Ardından sözlerine devam eden Burcu, bir kadın olarak az kişi de olsalar yarışmaya devam etmenin gururunu yaşadığını söylerken, bunu çok dillendirmediğini ve özde göstermek istediğini açıkladı ve şöyle dedi:

        "Dilara bu konuyu ballandıra ballandıra anlatmasına rağmen, ben dokunulmazlık aldığımda beni tebrik edemeyecek kadar nezaketsizdi. Ne zaman kazansam her aşamada gözünde ve bedeninde hırs ve ihtiras görüyorum. Benden ona bir abla tavsiyesi, 'hırs güzel bir şeydir ama bunu azimle törpülemek gerekir. Yoksa hırs başarının önüne geçer. O yüzden Dilara'yı ne burada ne de başka bir yerde rakip görmüyorum ve kaptan olarak seçmiyorum."

        Burcu'ya cevap veren Dilara ise "Beni rakip görüp görmemen umrumda bile değil. Senin abla tavsiyelerine ihtiyacım yok. Senin bu yaşında neler yaptığını, neler konuştuğunu hepsini tek tek biliyorum. İnsanların arkasında konuşup, yüzlerine gülüyorsun. Sabahtan beri yan tezgahımda 'şeytanlar etrafımda, şeytanların nazarı değdi' dedin. Bana laf atıp duruyorsun, sesimi çıkarmıyorum" diye konuştu.

            Bunun üzerine çok sinirlenen Burcu, "Sen şeytan değilsin Dilara, sen bir yılansın" deyince şefler, tartışmaya müdahale etti. Somer Şef, "Arkadaşlar lütfen birbirinize daha sonra pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Laflarımıza dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

            Gerginliğin ardından Eren'i kırmızı takım kaptanı olarak seçen Burcu, takımını kurdu. Mavi takım; Araz, Hasan, Mert ve Burcu'dan oluşurken; Eren'in kaptan olduğu kırmızı takımda; Sergen, Tahsin ve Dilara yer aldı.

            Takımlar seçildiği sırada Dilara'nin "yalancı ve psikopat" dediğini duyan Burcu, şeflere dönerek durumu izah etti. Bunun üzerine ikinci kez müdahale eden şeflerden Mehmet Yalçınkaya, Burcu'ya 'önüne dön' diyen Dilara'ya "Kızım yeter artık. Ya bu sohbeti kesin ya da başka şeyler konuşalım" diye uyarıda bulundu.

                Gece sonunda kaptanlar düellosu yapıldı. Protein pişirme üzerine oynanana oyunda; Burcu ve Eren'e; bir adet somon, ördek göğsü ve dana bonfile verildi. Sırasıyla bu ürünleri en iyi pişiren Eren, 2-1 skorla düelloyu ve ilk takım oyunundaki avantajı kazanan kişi oldu.
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                Haberler Magazin Masterchef'te ağza alınmayacak hakaretler 'sen yılansın, psikopat, yalancı' Dilara ve Burcu saç saça baş başa şefler zor ayırdı
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