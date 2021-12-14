Masterchef'te ağza alınmayacak hakaretler 'sen yılansın, psikopat, yalancı' Dilara ve Burcu saç saça baş başa şefler zor ayırdı

Masterchef'te ağza alınmayacak hakaretler 'sen şeytan değilsin sen yılansın!' Dilara ve Burcu saç saça baş başa şefler zor ayırdı... Büyük finala sayılı günler kala Masterchef'teki kavgalarında dozu arttı. Jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yarışma tarihinde görüp görülebilecek en seviyesiz atışmalardan biri yaşandı. Yarışmanın başından bu yana bir türlü yıldızları barışmayan Dilara Başaran ile Burcu Önal birbirlerine girdi, şefler zor ayırdı.
Güveç yapmaları istenen yarışmacılar, en lezzetli yemeği yapmak için canla başla mücadele etti. Gün sonunda Hasan, Tahsin, Burcu ve Sergen öne çıkan isimler olurken; mavi takım kaptanı Burcu oldu.
Burcu, rakibini seçmeden önce bir açıklama yaptı. Bu konuda susmak için bayadır elimden geleni yapıyorum ama doğrular ve yanlışlar olduğunda da asla susmam. Bazı şeyler görüyorum çok uzun zamandır farkındayım. Bazı şeyler yaşıyorum görmemezlikten geliyorum. İlk günden beri Dilara'nın kafasında benim onu kaptan yapacağım gibi bir fikir var. Nasıl olduğunu anlamadım ama o zaman da kafam da hiç öyle bir şey yoktu" dedi.