Pelin Akil'den sonra o da gümbür gümbür geliyor! 9 transfer yetmedi EDHO oyuncusunu da kadroya kattı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 3 sezon boyunca rol alan yıldız isim Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle anlaştı. Behzat Façalı karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son üç sezonuna damgasını vuran Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirdi ve en sonunda kararını verdi. Emir Benderlioğlu, TRT1 ekranlarında perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan ve Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin Akdeniz'de düşmanla giriştiği büyük mücadeleleri anlatan dizinin kadrosuna katıldı. Emir Benderlioğlu, dizide Türk tarihinin önemli isimlerinden olan efsanevi denizci Piri Reis'i canlandırıyor.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.
Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti.
Hatta ikilinin dostluğu öyle bir seviyelere geldi ki Behzat ve İlyas birbirleri için dostunu da düşmanını da ayırır olmuştu.