Pelin Akil'den sonra o da gümbür gümbür geliyor! 9 transfer yetmedi EDHO oyuncusunu da kadroya kattı!

2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Dumrul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 2 Temmuz 2010 Cuma günü ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi.

2016-2017 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Sezgin Onuralp, 2018'de Star TV'de 6 bölümlük mini dizi olarak yayınlanan Börü ve hemen ardından Aralık 2018'de vizyona giren Börü filminde Turan Kara karakterine hayat verdi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırdı.