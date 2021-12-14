Derya Tuna'nın komşu kavgası tatlıya bağlandı: Kapıdaki adamlar, aileni öldürmek için bekliyor!



Bunun üzerine Şen Ailesi, Tuna'nın evine gitti. Yine iddiaya göre Tuna, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua et, olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" diyerek komşusunun üzerine yürüdü.