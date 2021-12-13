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    • Magazin
    • 13.12.2021 23:01
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    • 14.12.2021 00:05
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    Hepsi grubuyla ünlenen Gülçin Ergül'den kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı sevgilisi vefat etti

    Cemre Kemer, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük’ten oluşan Hepsi grubu bir döneme damga vurmuştu. Dağılan grubun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı. Gülçin Ergül yaralanırken araç sürücüsü sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı vefat etti. İşte detaylar...

    AA
    Hepsi grubuyla ünlenmişti! Gülçin’den kötü haber

    Cemre Kemer, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük'ten oluşan Hepsi grubu bir döneme damga vurmuştu. Dağılan grubun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu.

    İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

    Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.


        GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?
        Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. AKM çocuk balesinde yedi sene görev yaptı. Yüksek lisans öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünde tamamladı.

        Kız grubu kurma hayalini 2004 yılında, AKM ve üniversitede tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile gerçekleştirdi. Hepsi grubu ile üç albüm ve 2 single çalışması yaptı. Bu albümleriyle hayranlarından tam not aldılar. Hepsi grubundan 2009 yılında ayrılarak solo albüm çıkarma yolunda çalışan Gülçin, 2011 yılında ilk solo maxi single'ını "Bravo" adıyla hayranlarıyla buluşturdu.

        Uzun seneler tüm dünyadan çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Kreatif dansçı olarak dans ettiği çağdaş işlerin yanı sıra, koreograflık üzerine çalıştığı dans kompozisyon projelerinden bazılarını sahneledi.
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            Haberler Magazin Hepsi grubuyla ünlenen Gülçin Ergül'den kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı sevgilisi vefat etti
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