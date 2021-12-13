Hepsi grubuyla ünlenen Gülçin Ergül'den kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı sevgilisi vefat etti

Cemre Kemer, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük'ten oluşan Hepsi grubu bir döneme damga vurmuştu. Dağılan grubun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.