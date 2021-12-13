Hepsi grubuyla ünlenen Gülçin Ergül'den kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı sevgilisi vefat etti

Kız grubu kurma hayalini 2004 yılında, AKM ve üniversitede tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile gerçekleştirdi. Hepsi grubu ile üç albüm ve 2 single çalışması yaptı. Bu albümleriyle hayranlarından tam not aldılar. Hepsi grubundan 2009 yılında ayrılarak solo albüm çıkarma yolunda çalışan Gülçin, 2011 yılında ilk solo maxi single'ını "Bravo" adıyla hayranlarıyla buluşturdu.