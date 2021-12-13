Survivor 2022 kız kavgası başladı insan insana bunu yapmaz ! Sercan Yıldırım Barış Murat Yağcı'yı tek kalemde silip attı

Survivor 2022 başlamadan ortalığı ateşe verdi! Sercan Barış Murat Yağcı'yı kesti insan insana bunu yapmaz! Nisa Bölükbaşı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın, 2022 All-Star kadrosu açıklandı. Ve Acun Ilıcalı ile ekibi öyle bir kadro oluşturmuş ki adeta kan çıkacak cinsten. Büyük çoğunluğu Survivor 2020'den olan Survivor 2022 All-star kadrosunda öyle bir üçlü var ki, herkesin gözü kulağı onlarda olacak. Hatta mevzular şimdiden başladı bile. İşte yaşananlar.