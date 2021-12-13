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    • Magazin
    • 14.12.2021 09:38
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    • 14.12.2021 09:40
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    Survivor 2022 kız kavgası başladı insan insana bunu yapmaz ! Sercan Yıldırım Barış Murat Yağcı'yı tek kalemde silip attı

    Survivor 2022 All-Star kadroları Acun Ilıcalı tarafından açıklandığından beri ortalık yanıp kavruluyor. Ocak ayında başlaması beklenen Survivor All-Star için bir süredir kadro iddiaları dönüyordu. Sonunda resmi açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kadrolarda kimler kimler yok ki. Kanlılar, kavgalılar, eski sevgililer, yeni aşıklar ve nicesi. Ancak öyle kritik bir üçlü var ki daha şimdiden ortalığı velveleye verdiler. O isimler Survivor 2020'de Nisa Bölükbaşı'dan hoşlanan Sercan Yıldırım, Survivor sonrası Nisa Bölükbaşı'yla aşk yaşayan Barış Murat Yağcı ve Nisa'nın ta kendisi. Bu doğrultuda Sercan Yıldırım'dan öyle bir hamle geldi ki görenler 'insan insan bunu yapmaz' demeden edemedi.

    Survivor 2022 başlamadan ortalığı ateşe verdi!

    Survivor 2022 başlamadan ortalığı ateşe verdi! Sercan Barış Murat Yağcı'yı kesti insan insana bunu yapmaz! Nisa Bölükbaşı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın, 2022 All-Star kadrosu açıklandı. Ve Acun Ilıcalı ile ekibi öyle bir kadro oluşturmuş ki adeta kan çıkacak cinsten. Büyük çoğunluğu Survivor 2020'den olan Survivor 2022 All-star kadrosunda öyle bir üçlü var ki, herkesin gözü kulağı onlarda olacak. Hatta mevzular şimdiden başladı bile. İşte yaşananlar.

    Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.

    Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı. Ancak öyle bir dörtlü var ki ortalık fena karışacak.

        Futbolcu Sercan Yıldırım, Nisa'dan hoşlanıyordu. Fakat Nisa, gitti Barış Murat Yağcı ile sevgili oldu. Survivor'da başlayan ilişkileri, yarışma bitiminde ifşa olmuştu. Bir süre ilişki yaşayan çift, birbirlerinden nefret ederek ayrılmışlardı. İlişkilerinin başlaması da bitişi de büyük bir skandaldı.

        Nisa Bölükbaşı'nın şu ara Ogeday Girişken ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in bir arkadaşlarının doğum günü partisinde sarmaş dolaş görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirmişti geçtiğimiz günlerde.

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            Haberler Magazin Survivor 2022 kız kavgası başladı insan insana bunu yapmaz ! Sercan Yıldırım Barış Murat Yağcı'yı tek kalemde silip attı
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