Survivor 2022 kız kavgası başladı insan insana bunu yapmaz ! Sercan Yıldırım Barış Murat Yağcı'yı tek kalemde silip attı

Survivor 2022 başlamadan ortalığı ateşe verdi! Sercan Barış Murat Yağcı'yı kesti insan insana bunu yapmaz! Nisa Bölükbaşı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın, 2022 All-Star kadrosu açıklandı. Ve Acun Ilıcalı ile ekibi öyle bir kadro oluşturmuş ki adeta kan çıkacak cinsten. Büyük çoğunluğu Survivor 2020'den olan Survivor 2022 All-star kadrosunda öyle bir üçlü var ki, herkesin gözü kulağı onlarda olacak. Hatta mevzular şimdiden başladı bile. İşte yaşananlar.
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.
Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı. Ancak öyle bir dörtlü var ki ortalık fena karışacak.