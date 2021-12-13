Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.12.2021 08:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 08:06
    ABONE OL

    Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı?

    Emel Özkızıltaş bu hafta Gelinim Mutfakta sunuculuğunu üstleniyor ve özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Bu hafta sunucunun Emel Özkızıltaş olmasının ardından izleyiciler araştırmalara başladı. Daha önce de ekranlarda yer alan ismin hayatına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında? Emel Özkızıltaş nereli, sevgilisi var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında? Emel Özkızıltaş nereli, sevgilisi var mı?

    Gelinim Mutfakta yarışması hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu belli oldu. Bu hafta Emel Özkızıltaş sunuculuk yapacak. Programı takip edenler her gün heyecanlı anlara şahit oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında? Emel Özkızıltaş nereli, sevgilisi var mı? İşte merak edilenler...

    EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

    Emel Özkızıltaş, 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği uçak kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almıştır.

    Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Magazin Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
            SON DAKİKA