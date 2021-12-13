Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı?

Gelinim Mutfakta yarışması hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu belli oldu. Bu hafta Emel Özkızıltaş sunuculuk yapacak. Programı takip edenler her gün heyecanlı anlara şahit oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında? Emel Özkızıltaş nereli, sevgilisi var mı? İşte merak edilenler...
EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?
Emel Özkızıltaş, 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği uçak kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almıştır.
Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu.