Gönül Dağı'ndan yüzlerde güller açtıracak paylaşım! İşte böyle aktarıldı güle oynaya geliyor. Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı yine dikkatleri üzerine çekecek bir bölümle bu hafta cumartesi günü izleyici karşısına olacak. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın 44. bölüm fragmanında birbirlerine sarılmaları herkesi mutlu edecek. Ayrıca dizinin ekibi sosyal medya hesabından 44. bölümün çekimleri esnasında setten bazı videolar paylaştı. Kamera arkasından paylaşılan bu görüntüler ise izleyiciler tarafından tebessümle karşılandı.
BUZLAR ERİYOR
Geçtiğimiz hafta 43. bölümüyle ekranlarda olan Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti.
Bilindiği üzere ikili için tam umutlar tükendi derken hiç kimsenin beklemediği bir isim devreye girdi. Cumartesi gecesi yayınlanan Gönül Dağı 44. bölüm fragmanında Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etti.
Ayrıca dizinin ekibi 44. bölümün sahneleri çekilirken setten bazı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.