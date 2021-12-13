Gönül Dağı'ndan yüzlerde güller açtıracak paylaşım! İşte böyle aktarıldı güle oynaya geliyor. Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı yine dikkatleri üzerine çekecek bir bölümle bu hafta cumartesi günü izleyici karşısına olacak. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın 44. bölüm fragmanında birbirlerine sarılmaları herkesi mutlu edecek. Ayrıca dizinin ekibi sosyal medya hesabından 44. bölümün çekimleri esnasında setten bazı videolar paylaştı. Kamera arkasından paylaşılan bu görüntüler ise izleyiciler tarafından tebessümle karşılandı.

BUZLAR ERİYOR

Geçtiğimiz hafta 43. bölümüyle ekranlarda olan Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti.