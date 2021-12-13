Atarlı tavırlarıyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın favori ismiydi! Yeni rolü büyük ses getirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından kadroda yer alan isimlerin yeni adresleri teker teker belli oluyor. Bu isimlerden birisi de İlyas karakteriyle öne çıkan Ozan Akbaba. Geçen ay kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı. Ancak bu iddialar yalan çıktı. EDHO'da gönüllere taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı duyuruldu.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Dizide 6 yıl boyunca İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, EDHO'nun final yapmasıyla gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldı.