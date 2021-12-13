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    • Magazin
    • 13.12.2021 11:55
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    • 13.12.2021 11:55
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    Atarlı tavırlarıyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın favori ismiydi! Yeni rolü büyük ses getirecek

    Altı sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Dizide 6 yıl boyunca İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, EDHO'nun final yapmasıyla gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldı. Gelen teklifleri kapsamlı bir şekilde inceleyen ünlü oyuncu kararını bir film projesi için yapım şirketiyle el sıkıştı. Gelen son bilgilere göre, bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane ismi canlandıran Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde tekrar izleyici karşısına çıkacak. Filmin ne zaman vizyona gireceği ve Akbaba'nın oynayacağı role dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    Ünlü oyuncu hangi dizide oynayacak?

    Atarlı tavırlarıyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın favori ismiydi! Yeni rolü büyük ses getirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından kadroda yer alan isimlerin yeni adresleri teker teker belli oluyor. Bu isimlerden birisi de İlyas karakteriyle öne çıkan Ozan Akbaba. Geçen ay kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı. Ancak bu iddialar yalan çıktı. EDHO'da gönüllere taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı duyuruldu.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Dizide 6 yıl boyunca İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, EDHO'nun final yapmasıyla gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldı.

    Gelen teklifleri kapsamlı bir şekilde inceleyen ünlü oyuncu kararını bir film projesi için yapım şirketiyle el sıkıştı.

    Gelen son bilgilere göre, bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane ismi canlandıran Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde tekrar izleyici karşısına çıkacak.

        OZAN AKBABA KİMDİR?

        Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

        Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 sezon boyunca Hızır'ın kardeşi İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmıştı.
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            Haberler Magazin Atarlı tavırlarıyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın favori ismiydi! Yeni rolü büyük ses getirecek
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