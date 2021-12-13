Başrol oyuncusu tüm iddiaları böyle yanıtladı! Arka Sokaklar'da ayrılık söylentilerine jet yanıt!

Kısa bir süre önce Arka Sokaklar şok bir ayrılık yaşanacağı iddiası kulislerde sık sık yankılanmıştı. 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk. İlk olarak Bahar karakterini canlandıran Merve Oflaz'ın projeden ayrılması üzen gelişmelerden olmuştu. Ayrıca Özgür Ozan'ın da yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacağı da söylenmişti. Kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak iddialar doğru çıkmadı, yapım şirketinden açıklama geldi.

"EKİBİN BAŞINDA"

Bu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.