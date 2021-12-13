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    • Magazin
    • 14.12.2021 07:40
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    • 14.12.2021 07:40
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    Başrol oyuncusu tüm iddiaları böyle yanıtladı! Arka Sokaklar'da ayrılık söylentilerine jet yanıt!

    Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın adeta mimarlarından olan ve yıllardır başrolde yer alan Zafer Ergin'in ayrılık iddiaları seyirciyi üzmüştü. Son dönemlerde dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrılmış olduğuna dair iddialar kulislerde dile getirilmişti. Geçen sezon Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik ve Bahar karakterini canlandıran güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kadrodan ayrılması Arka Sokaklar fanatiklerini sarsmıştı. Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti. Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ayrılık ilgili iddiaların doğru olmadığı yapım şirketi tarafından net bir şekilde açıklandı.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da ayrılık iddiasına jet yanıt!

    Kısa bir süre önce Arka Sokaklar şok bir ayrılık yaşanacağı iddiası kulislerde sık sık yankılanmıştı. 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk. İlk olarak Bahar karakterini canlandıran Merve Oflaz'ın projeden ayrılması üzen gelişmelerden olmuştu. Ayrıca Özgür Ozan'ın da yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacağı da söylenmişti. Kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak iddialar doğru çıkmadı, yapım şirketinden açıklama geldi.

    "EKİBİN BAŞINDA"

    Bu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

    Son günlerde Rıza Baba karakteriyle sevilen Zafer Ergin'in projeye veda ettiği iddialar arasında yer aldı. Bu iddiaların artması izleyicileri telaşlandırmıştı.

    ERLER FİLM'DEN ZAFER ERGİN AÇIKLAMASI

    Erler Film, "Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır.

        Değerli oyuncumuz Rıza Baba'mız Arka Sokaklar ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

        ZAFER ERGİN'DEN AÇIKLAMA

        Zafer Ergin, Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldüğü etkinlikte dizi hakkında önemli açıklamalar yaptı ve ayrılık iddialarıyla ilgili soruları cevapladı.

        Zafer Ergin çıkan ayrılık iddiaları hakkında "Yani diziyi yarıladık. Ömrümüz yettikçe devam edeceğiz .Bütün dizinin adına geldim. Çünkü onlar çalışıyorlar, biz kazanıyoruz." dedi.
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            Haberler Magazin Başrol oyuncusu tüm iddiaları böyle yanıtladı! Arka Sokaklar'da ayrılık söylentilerine jet yanıt!
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