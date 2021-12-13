Bir ayrılık daha yaşanacak! 4. sezonu ciğer yakan Çukurova'da peş peşe vedalar! Bakın kimler gelmiş geçmiş

4. sezona bomba gibi bir giriş yapan Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedaları moral bozmuştu. Kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi güçlü isimleri katan diziye bir ismin daha veda edeceği iddiası moral bozdu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre kadroya bir isim katılırken bir isim de veda edecek. Dizide Gülten karakteriyle 4 sezondur milyonların beğenisini toplayan Selin Genç'in Çukurova'ya veda edeceği iddiası üzüntüye neden oldu. Hal böyle olunca akıllara ilk bölümden bu yana ayrılan isimler geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 sezonluk macerasında diziye veda eden isimler

BİR VEDA DAHA

Güzel oyuncu Selin Genç Gülten karakteriyle çok sevildi. Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini üzecek haberi Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş, ünlü oyuncunun diziye veda etme ihtimali olduğunu belirtti.