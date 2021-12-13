Aleyna Kalaycıoğlu sırtından bıçaklandı! Survivor'daki kankası sevgilisini elinden aldı Ayşe Yüksel'le kanka oldu dost kazığı

Aleyna Kalaycıoğlu sırtından bıçaklandı! Survivor'daki kankası hem sevgilisini elinden aldı hem de düşmanı Ayşe'yle kanka oldu... Yarışma boyunca adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu şu sıralar 'kankam' dediği Aleyna Çalışkan'dan darbeleri peş peşe yiyor. Survivor'da yakınlaştığı Batuhan Karacakaya ile 'dostum' dediği Aleyna Çalışkan'ın aşk yaşadığı gerçeğini öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan tarafından bir kez daha sırtından bıçaklandı.