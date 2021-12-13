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    • Magazin
    • 14.12.2021 09:41
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    • 14.12.2021 09:43
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    Aleyna Kalaycıoğlu sırtından bıçaklandı! Survivor'daki kankası sevgilisini elinden aldı Ayşe Yüksel'le kanka oldu dost kazığı

    Survivor 2021 bitti, 2022 All-Star kadrosu bile açıklandı ama 2021'deki mevzular bitmek bilmiyor. Yiğit Alp Poyraz ile İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu ve İsmail Balaban'ın zaferiyle sonuçlanan Survivor 2021'in, dolaylı yoldan kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu işte kazanıyor ama özel hayatında kaybettikçe kaybediyor. Aleyna Kalaycıoğlu şu sıralar en büyük iki darbeyi de 'dostum' dediği Aleyna Çalışkan'dan yedi. Önce Batuhan Karacakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Aleyna Çalışkan şimdi de Aleyna Kalaycıoğlu'nun düşmanı Ayşe Yüksel'le bir araya geldi.

    Aleyna Kalaycıoğlu sırtından bıçaklandı!

    Aleyna Kalaycıoğlu sırtından bıçaklandı! Survivor'daki kankası hem sevgilisini elinden aldı hem de düşmanı Ayşe'yle kanka oldu... Yarışma boyunca adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu şu sıralar 'kankam' dediği Aleyna Çalışkan'dan darbeleri peş peşe yiyor. Survivor'da yakınlaştığı Batuhan Karacakaya ile 'dostum' dediği Aleyna Çalışkan'ın aşk yaşadığı gerçeğini öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan tarafından bir kez daha sırtından bıçaklandı.

    Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı. Kalaycıoğlu'nun işleri yolunda gitse de kişisel yaşamında peş peşe darbeleri yiyor.

    Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etmiş olabilir.

        Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dayken, Batuhan Karacakaya ile yakınlaşmıştı. Ancak sonrasında ikili birbirlerinin yüzlerine bile bakmamaya başlamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası yaptığı açıklamada kimseyle yakıştırılmak istenmediğini söylemişti.

        Büyük bomba geçtiğimiz aylarda patlamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor'da yakınlaştığı Batuhan Karacakaya ile yakın dostu Aleyna Çalışkan'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

        Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu'dan bir yorum gelmemişti. Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'da ilişkilerini kabul etmişti. Ancak gelin görün ki Aleyna Kalaycıoğlu'na, dost kazığı bir kere daha geldi. Bakın Aleyna Çalışkan'ın vukuatı bu sefer ne oldu.

            Aleyna Çalışkan, yakın arkadaşı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun düşmanı Ayşe Yüksel ile bir araya geldi. Üstüne bir de fotoğraf paylaşında bu görüntü deprem etkisi yarattı. Tabi bu buluşmaya Kalaycıoğlu cephesi sessiz kalmadı.

            Aleyna Kalaycıoğlu önce 'Bazı şeyler midesizlik' tweetini attı sonrasında da hızını alaması ve bir tweet daha attı.

            'Etrafa şölye bir baktığında üzüldüğün her şey şükretmek için bir sebep aslında' diye tweet atan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan, sosyal medyada hala takipleşiyor.
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            Haberler Magazin Aleyna Kalaycıoğlu sırtından bıçaklandı! Survivor'daki kankası sevgilisini elinden aldı Ayşe Yüksel'le kanka oldu dost kazığı
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