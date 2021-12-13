YouTuber Tuna Tavus: "Bir oturuşta 4 kilo lahmacun, 300 midye, 15 hamburger yiyebiliyorum"

YouTube'a ne düşünerek başlama kararı aldın?

Ben Instagram storylerimde çok yüksek ağırlıklar kaldırıyordum. Ve antrenmanlarımı paylaşıyordum sosyal medyada. İnsanlar şaşırıyordu kaldırdığım ağırlıklara. YouTube videosu çekmemi istedi takipçilerim. Süreci de görelim, neler yapıyorsun bakalım dediler. DM kutumda böyle istekler çoğaldı. Bir de ben mizah yönü olan bir insanım. Gırgırına birçok şey paylaşıyordum. İkisini harmanlamaya karar verdim ve YouTube'a başladım.

1 senede geldiğin noktayı nasıl buluyorsun? Hep yemek yeme veya spor içerikleri mi olacak?

Her şey olabilir ya. Ben kendimi tek bir alanda kısıtlamıyorum. Genel eğlence sektöründe ben var olmak istiyorum. Başka videolarım da var. Şantiyeye gidip çalıştım bir gün boyunca mesela. Kanalımın adı Tuna Tavus. Kendimi kısıtlamıyorum. O dönem ne yapıyorsam onu yansıtmayı düşünüyorum kanalıma da.

Orkun Işıtmak ile nasıl bir araya geldiniz?

Orkun'un ekibi bana ulaştı. Yemek yeme videolarımı izlemişler. Orkun'un videolarının altına herkes benim ismimi yazmış. Sonrasında bir araya geldik. İlk videomuz lahmacun yeme videomuzdu. Sık sık bir araya geliyoruz. İleride daha da iyi projeler olacak gibi duruyor.

Başka hangi YouTuberlar ile bir araya gelmek, video çekmek istersin?

Ben herkesle tanışmak istiyorum. Çevremi genişletmek beni mutlu ediyor.