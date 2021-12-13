YouTuber Tuna Tavus: "Bir oturuşta 4 kilo lahmacun, 300 midye, 15 hamburger yiyebiliyorum"

Tuna Tavus, Bi' Başka'da, yemek rekorlarından da bahsederek "45-50 dakikada 4 kilo lahmacun yedim. 26 lahmacuna denk geliyor. 300 midye ve yine 50 dakikada 15 hamburger yemek gibi rekorlarım da mevcut" dedi.
Nasılsın? Neler yapıyorsun?
İyiyim. Dün 3 ayın en iyi antrenmanını yaptım. Keyfim yerinde şu an. Diğer yandan da YouTube içeriklerine devam ediyorum. Yemek yiyorum :)
Neler yiyorsun? :) Mide fesadı geçireceksin diye korkuyorum Tuna! İki gün önce 300 midyeyi nasıl yedin?
Baya bir zorlandım onu yerken. İçim dışım deniz mahsulü oldu. Biraz arındım şu anda ama. 2 gün geçti üstünden.
Çok yemek yemek mideni rahatsız etmiyor mu? Sporla ilgilendiğin için dengelenmiş mi oluyor? Nasıl oluyor?
Çok rahatsız etmiyor ya. Eğer bir yemeği zorlarsam rahatsız ediyor. Normal bir şekilde çok yemek o kadar rahatsız etmiyor.
"Diğerlerine göre zaten hep güçlüydüm"
Olayın en başına dönelim. Spora nasıl, ne zaman başladın?
Spora 17 yaşında başladım. Şu an 22 yaşındayım. Her zaman güçlü olmayı sevmişimdir. Ama ilk başta ben de herkes gibi iyi bir vücuda sahip olayım, estetik durayım diye başladım. Omuzlarım genişlesin istedim. Diğer insanlara göre zaten hep güçlüydüm.
Yaptığın sporun adı neydi?
5 senedir ilgileniyor musun peki bu sporla?
İlk 2 sene fitness ve bodybuilding tarzında ilerledim. Daha amatördüm. Son 3 senedir de spesifik olarak powerlifting yapıyorum.
Nasıl bir spor tarzı olduğundan da bahseder misin biraz?
3 hareketten oluşuyor: Squat, bench press ve deadlift. Maksimal ağırlığa çıkmaya çalışıyoruz ve tek tekrarda yapmaya çalışıyoruz bunu.
"Lisede şişko gamer'dım"
Önceki halini merak ediyorum. Nasıl bir fark var arada?
Ben lisede şişko gamer'dım. Bilgisayar başında cipsler kolalar akıyordu :) Sonra vücudum hiç hoşuma gitmemeye başladı. Oyunlar sıkmaya başladı. GTA5'e girip uçak sürüp çıkıyordum. Bir anlamı kalmamıştı oyun oynamamın da. Hayatımda bir şeyleri değiştirmeliyim diye düşündüm. En rahatsız olduğum şey vücudumdu. Vücudumdan başlamaya karar verdim. Bir anda ölümüne diyet yapmaya başladım. Saatlerce aç kalarak oyun oynamaya devam ediyordum. Acıksam da yemiyordum. Bir süre sonra baya bir kilo verdim. Daha iyisi neden olmasın dedim ve spora başladım. Oyunları bıraktım. Günlük hayatta arkadaşlarımla daha fazla görüşmeye başladım.
"Arkadaşlarım benden korkuyordu"
Bu kararı vermende arkadaş çevrenin bir etkisi oldu mu?
Hiç olmadı. Benden korkuyorlardı iri yarı olduğum için. Pek yanaşmıyorlardı :) Düşünsene Lise 1'de 1.95 boyunda ve 120 kiloydum. Sakalım falan vardı. Kimse bir şey demiyordu.