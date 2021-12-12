Yalnız Kurt dizisinde Kenan İmirzalıoğlu rüzgarı! Kim Milyoner Olmak İster'in 47 yaşındaki başarılı sunucusu...

Çekimleri devam eden Yalnız Kurt dizisine olay isim dahil oluyor. Osman Sınav imzalı dizinin oyuncu kadrosu hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak yorumlanıyor. Merakla beklenen dizinin 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmandaki 'Keskin feraset keramete nal toplatırmış' repliği sosyal medyada çok konuşuldu. Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak nitelendirilen Yalnız Kurt'ta Kenan İmirzalıoğlu oynayacağı iddiası şok etkisi yarattı.
YALNIZ KURT BOMBA ETKİSİ YARATACAK!
Uzun süredir beklenen Yalnız Kurt dizisi için geri sayım devam ediyor. ATV'nin yeni dönem dizileri arasındaki Yalnız Kurt'un çekimleri devam ederken dizinin oyuncu kadrosu hakkında sık sık yeni haberler geliyor.
Bilindiği üzere Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in dizide rol alacağı kesinleşti.
KENAN İMİRZALIOĞLU DETAYI...
Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin tarafından kaleme aldığı YalnızKurt dizisi ses getirecek bir ismi daha kadrosuna almak istiyor.
Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel, Karadayı gibi ses getiren projelerde yer alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Yalnız Kurt dizisinde rol alacağı iddia edildi. İmirzalıoğlu'nun iddialı dizinin kadrosunda yer alacağı konuşuluyor.