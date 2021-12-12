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    • Magazin
    • 12.12.2021 23:24
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    • 12.12.2021 23:28
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    Yalnız Kurt dizisinde Kenan İmirzalıoğlu rüzgarı! Kim Milyoner Olmak İster'in 47 yaşındaki başarılı sunucusu...

    ATV'de yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı. Diziseverler heyecanla ilk bölümü beklerken oyuncu kadrosu gündemden düşmüyor. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadroya bir ismin daha dahil olacağı iddia edildi. Kim Milyonler Olmak İster yarışmasının ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun Yalnız Kurt dizisine katılacağı konuşuluyor. İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları...

    Yalnız Kurt dizisinde Kenan İmirzalıoğlu rüzgarı!

    Çekimleri devam eden Yalnız Kurt dizisine olay isim dahil oluyor. Osman Sınav imzalı dizinin oyuncu kadrosu hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak yorumlanıyor. Merakla beklenen dizinin 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmandaki 'Keskin feraset keramete nal toplatırmış' repliği sosyal medyada çok konuşuldu. Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak nitelendirilen Yalnız Kurt'ta Kenan İmirzalıoğlu oynayacağı iddiası şok etkisi yarattı.

    YALNIZ KURT BOMBA ETKİSİ YARATACAK!

    Uzun süredir beklenen Yalnız Kurt dizisi için geri sayım devam ediyor. ATV'nin yeni dönem dizileri arasındaki Yalnız Kurt'un çekimleri devam ederken dizinin oyuncu kadrosu hakkında sık sık yeni haberler geliyor.

    Bilindiği üzere Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in dizide rol alacağı kesinleşti.

    KENAN İMİRZALIOĞLU DETAYI...

    Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin tarafından kaleme aldığı YalnızKurt dizisi ses getirecek bir ismi daha kadrosuna almak istiyor.

    Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel, Karadayı gibi ses getiren projelerde yer alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Yalnız Kurt dizisinde rol alacağı iddia edildi. İmirzalıoğlu'nun iddialı dizinin kadrosunda yer alacağı konuşuluyor.

        DİZİNİN KONUSU NE?

        Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

        YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMDİR?

        Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu (1-)
        Kürşat Alnıaçık (1-)
        Damla Colbay - Sare Türkmen (1-)
        Murat Han - Doğan Sakınma (1-)
        Polat Bilgin (1-)
        Gökhan Soylu (1-)
        Deniz Evin - Sefer (1-)
        Cihan Ünal - Davut Bahadır (1-)
        Yaprak Medine - Mira (2-)

        YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin Aralık ayında başlaması bekleniyordu ancak net bir yayın tarihi henüz açıklanmadı.
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        Haberler Magazin Yalnız Kurt dizisinde Kenan İmirzalıoğlu rüzgarı! Kim Milyoner Olmak İster'in 47 yaşındaki başarılı sunucusu...
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