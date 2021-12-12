Yalnız Kurt dizisinde Kenan İmirzalıoğlu rüzgarı! Kim Milyoner Olmak İster'in 47 yaşındaki başarılı sunucusu...

Çekimleri devam eden Yalnız Kurt dizisine olay isim dahil oluyor. Osman Sınav imzalı dizinin oyuncu kadrosu hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak yorumlanıyor. Merakla beklenen dizinin 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmandaki 'Keskin feraset keramete nal toplatırmış' repliği sosyal medyada çok konuşuldu. Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak nitelendirilen Yalnız Kurt'ta Kenan İmirzalıoğlu oynayacağı iddiası şok etkisi yarattı.