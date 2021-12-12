Küçük İbo öldü mü? Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?

KÜÇÜK İBO ŞİMDİ NE YAPIYOR?

İnsanların fikirlerinin ve düşüncelerinin zamanla değiştiğini söyleyen Küçük İbo, ''Ama baktığınız zaman ben yine de Küçük İbo'yum, insanlar yine de beni böyle tanıyor. Aradaki tek fark, yaşımın büyümesi. Ben aynı İbrahim'im, aynı duygu ve düşünceleri taşımasam da ana temel aynı, yani temelimiz bu." diyerek aslında hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

İnternet ve sosyal medya platformlarından çalışmalarına devam edeceğini duyuran Küçük İbo, ''Amacım, şarkı yapmak ve müzik çalışması ile insanlara ulaşmak ve konserlere gitmek. Bu şekilde daha çok geniş kitlelere ulaşmak ve halkla buluşmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.