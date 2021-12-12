Gerçek ismi, 'Halil İbrahim Küçük' olan Küçük İbo 90'larda ünlenen çocuk şarkıcılardandı. Hülya Avşar'ın programında Avşar kızı'nın kucağına oturduktan sonra manşetlerde boy boy resimleri çıkan şarkıcının bir daha adı unutulmadı. Bir roportjında küçük yaşta üne kavuştuğuna pişman olduğunu belirterek, "12 yaşımda albüm çıkartmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa daha geç yaşta albüm çıkartırdım. Daha bilinçli hareket ederdim" sözlerini kullanan Küçük İbo başka bir roportjaında da "Şöhret gidince çevremdeki insanlar da azaldı" diyerek sitem etmişti. Ünlü şarkıcının öldüğü iddia ediliyor. Peki Küçük İbo öldü mü? Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?
KÜÇÜK İBO ÖLDÜ MÜ?
İnternet arama motorlarında Küçük İbo öldü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ancak böyle bir bilgi bulunmamaktadır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
HALİL İBRAHİM KÜÇÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Küçük İbo, gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük 21 Mart 1984'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu. Yaşadığı şöhret sayesinde albümleri milyonlar satan Küçük İbo'nun, 2013'te çıkardığı 'Nerdesin' albümü, bekleneni veremedi.
KÜÇÜK İBO ŞİMDİ NE YAPIYOR?
İnsanların fikirlerinin ve düşüncelerinin zamanla değiştiğini söyleyen Küçük İbo, ''Ama baktığınız zaman ben yine de Küçük İbo'yum, insanlar yine de beni böyle tanıyor. Aradaki tek fark, yaşımın büyümesi. Ben aynı İbrahim'im, aynı duygu ve düşünceleri taşımasam da ana temel aynı, yani temelimiz bu." diyerek aslında hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.
İnternet ve sosyal medya platformlarından çalışmalarına devam edeceğini duyuran Küçük İbo, ''Amacım, şarkı yapmak ve müzik çalışması ile insanlara ulaşmak ve konserlere gitmek. Bu şekilde daha çok geniş kitlelere ulaşmak ve halkla buluşmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.