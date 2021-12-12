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    • Magazin
    • 12.12.2021 17:00
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    • 12.12.2021 17:00
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    Küçük İbo öldü mü? Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Son yaptığı açıklamasında ''Küçük yaşta şöhret olmam hataydı'' itirafıyla şaşırtan Küçük İbo lakaplı Halil İbrahim Küçük'ün son hali merak ediliyor. Küçük İbo öldü mü? Küçük İbo sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları araştırılıyor. Henüz 12 yaşındayken çıkardığı şarkılarla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Küçük İbo 90’lı yılların çocuk yıldızıydı. Peki Küçük İbo öldü mü son dakika, son durumu ne? Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Küçük İbo öldü mü son dakika?

    Gerçek ismi, 'Halil İbrahim Küçük' olan Küçük İbo 90'larda ünlenen çocuk şarkıcılardandı. Hülya Avşar'ın programında Avşar kızı'nın kucağına oturduktan sonra manşetlerde boy boy resimleri çıkan şarkıcının bir daha adı unutulmadı. Bir roportjında küçük yaşta üne kavuştuğuna pişman olduğunu belirterek, "12 yaşımda albüm çıkartmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa daha geç yaşta albüm çıkartırdım. Daha bilinçli hareket ederdim" sözlerini kullanan Küçük İbo başka bir roportjaında da "Şöhret gidince çevremdeki insanlar da azaldı" diyerek sitem etmişti. Ünlü şarkıcının öldüğü iddia ediliyor. Peki Küçük İbo öldü mü? Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?

    KÜÇÜK İBO ÖLDÜ MÜ?

    İnternet arama motorlarında Küçük İbo öldü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ancak böyle bir bilgi bulunmamaktadır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

    HALİL İBRAHİM KÜÇÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Küçük İbo, gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük 21 Mart 1984'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu. Yaşadığı şöhret sayesinde albümleri milyonlar satan Küçük İbo'nun, 2013'te çıkardığı 'Nerdesin' albümü, bekleneni veremedi.

    KÜÇÜK İBO ŞİMDİ NE YAPIYOR?
    İnsanların fikirlerinin ve düşüncelerinin zamanla değiştiğini söyleyen Küçük İbo, ''Ama baktığınız zaman ben yine de Küçük İbo'yum, insanlar yine de beni böyle tanıyor. Aradaki tek fark, yaşımın büyümesi. Ben aynı İbrahim'im, aynı duygu ve düşünceleri taşımasam da ana temel aynı, yani temelimiz bu." diyerek aslında hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

    İnternet ve sosyal medya platformlarından çalışmalarına devam edeceğini duyuran Küçük İbo, ''Amacım, şarkı yapmak ve müzik çalışması ile insanlara ulaşmak ve konserlere gitmek. Bu şekilde daha çok geniş kitlelere ulaşmak ve halkla buluşmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        YILLAR ÖNCE KENDİ İSMİYLE YAYINLANAN DİZİDE YER ALMIŞTI

        1997'de yayına başlayan ve toplamda 4 sezon süren dizi, yıllar boyunca reyting rekorları kıran bir drama dizisi olmuştu. İbrahim Küçük ise dizide Yasemin Koşal, Bülent Bilgiç ve Levent Üzümcü ile birlikte başrolde yer almıştı.

        Dizide Küçük İbo, genç yaşta ailesini kaybetmiş, amcasının yanında yaşamaya başlamış ve yengesi tarafından sürekli hor görülmüştür. Amcasının gücü sadece kendi çocuklarını okutmaya yettiği için, Küçük İbo gündüzleri kahvede çalışıp, geceleri saz çalıp söylemiştir. İbrahim Tatlıses'in hayranı olan İbo, tüm mahalleli tarafından da oldukça sevilmiştir.

        Hikaye gittikçe merak uyandırmaya başlamıştır. Çünkü, İbo'nun yengesi, amcasını en yakın arkadaşıyla aldatmaktadır ve bunun en büyük tanıdığı da İbo olur. İbo'nun en yakın arkadaşı Mine ise zengin bir ailenin üvey kızıdır ve bu durum sır gibi saklanmaktadır.

        Mine'nin annesi İbo'yla yakın arkadaş olmalarından oldukça rahatsızdır. İbo'nun kendisinden yaşta büyük olan arkadaşı Raşit ise Ayşe'ye aşık olmuştur. Gözü yükseklerde olan Ayşe ise Raşit'i sevdiğinden emin olamamıştır. Ayşe'nin annesi ise bu ilişkiye karşı çıkıp kızını doldurduğu gibi Raşit'i de hor görmektedir.
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        Haberler Magazin Küçük İbo öldü mü? Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?
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