Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Survivor'da bu yıl bakın hangi isimler var...
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Geri sayım başladı. Merakla beklenen Survivor All Star kadrosu bugün Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından duyuruldu. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. İşte Survivor All Star 2022 kadrosu...
12.12.2021 13:23
- Son Güncelleme: 12.12.2021 13:30
İŞTE SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayılırken programın hayranları "Survivor All Star yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor yeni sezon detayları!
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Acun Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz