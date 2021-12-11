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    • Magazin
    • 11.12.2021 07:50
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    • 11.12.2021 08:28
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    Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin 'sapık' davasında kurye de davacı oldu: Sapık değil mağdurum!

    Oyuncu Gonca Vuslateri ile kurye Barış D. kavgasında yeni gelişme! Vuslateri’nin şikayetinin ardından kurye de oyuncudan şikayetçi oldu. Barış D., “Beni hedef gösterdi. Hakkımda ‘Sapık’ yorumları yapıldı. Olayın tacizle ilgisi yok. Bunun kararını vicdanlara bırakıyorum” dedi.

    Sapık değil mağdurum!

    Gonca Vuslateri internet üzerinden alışveriş yapmış, siparişlerini götüren fakat Vuslateri'ye ulaştıramayan kurye Barış D., Vuslateri'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımın altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam, yoksun evde" yazmıştı. Vuslateri, "İşte bir istismar. Kimsiniz kardeşim siz?" yazarak mesaj görüntüsünü paylaşmıştı.

    Gönderiyi fark eden Barış D., "Beni neden yanlış anlıyorsun? Hayranınım. Neden beni ifşa ediyorsun?, Niye altında bir şey arıyorsun? Mahkemede görüşeceğiz. Beni ifşa edemezsin" diye yazmıştı.

    Mesajlarla rahatsız edildiğini ifade eden Gonca Vuslateri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek Barış D.'den şikayetçi olmuştu. Hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' gerekçesiyle işlem yapılan Barış D. kendisini savundu. Vuslateri'nin kendisini sosyal medya üzerinden ifşa ettiğini söyleyen Barış D. hedef gösterildiği için ünlü oyuncudan şikayetçi ve davacı oldu.


        LİNÇ ETTİRDİĞİ İÇİN BEN DE KENDİSİNDEN DAVACI OLDUM
        Sabah'ta yer alan habere göre, Barış D. şunları söyledi: "Anlamadan beni sapık yerine koyduğu ve linç ettirdiği için ben de kendisinden davacı oldum. Taciz etmek niyetinde olsaydım, telefon numarasından arardım ancak öyle bir amacım yoktu. Önceden hayranıydım. Bu mesajı attım, amacım sadece serzenişte bulunmaktı. Ben kendisine doğrudan mesaj attım. Bana mesaj atsaydı zaten hayranı olduğumu söyler, durumu izah eder ve gerekirse özür de dilerdim.


        HERKES BENİ SAPIK OLARAK TANIYOR
        Ortada hiçbir şey yokken olay büyüdü ve hakkımda bir anda 'Sapık' yorumları yapıldı. Olayın taciz veya istismar ile hiçbir ilgisi yok. Bunun kararını insanların vicdanlarına bırakıyorum. Beni arkadaşlarım ve aileme rencide etti. Tansiyon hastası annemin yanında gözaltına alındım. Ayrıca Vuslateri'nin Instagram hesabını 1 milyon kişi, Twitter hesabını da 570 bin kişi takip ediyor. Bu kadar kişi onun yüzünden beni sapık olarak tanıyor."

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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin 'sapık' davasında kurye de davacı oldu: Sapık değil mağdurum!
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