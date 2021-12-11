Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin 'sapık' davasında kurye de davacı oldu: Sapık değil mağdurum!

Gonca Vuslateri internet üzerinden alışveriş yapmış, siparişlerini götüren fakat Vuslateri'ye ulaştıramayan kurye Barış D., Vuslateri'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımın altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam, yoksun evde" yazmıştı. Vuslateri, "İşte bir istismar. Kimsiniz kardeşim siz?" yazarak mesaj görüntüsünü paylaşmıştı.
Gönderiyi fark eden Barış D., "Beni neden yanlış anlıyorsun? Hayranınım. Neden beni ifşa ediyorsun?, Niye altında bir şey arıyorsun? Mahkemede görüşeceğiz. Beni ifşa edemezsin" diye yazmıştı.
Mesajlarla rahatsız edildiğini ifade eden Gonca Vuslateri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek Barış D.'den şikayetçi olmuştu. Hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' gerekçesiyle işlem yapılan Barış D. kendisini savundu. Vuslateri'nin kendisini sosyal medya üzerinden ifşa ettiğini söyleyen Barış D. hedef gösterildiği için ünlü oyuncudan şikayetçi ve davacı oldu.