Göktuğ'un gönül tahtını çalmaya geliyor! Kuruluş Osman'dan düğün bayram ettirecek transfer!

Geçen ay Gonca Hatun'u canlandıran Emel Dede'nin ayrıldığı Kuruluş Osman'dan 2 yeni transfer haberi var. Osman Bey ve alplerinin İnegöl'ü fetih yolunda olduğu Kuruluş Osman'a kısa bir süre önce geçtiğimiz yıllarda atv'de yayınlanan Kertenkele dizisinde Ateş karakterini canlandıran Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dizide savaşçı Julia karakteriyle boy göstermeye başladı. Hatta öyle ki obaya baskın düzenleyerek Bala Hatun'un en yakın dostu olan Gonca'yı öldürdü. Ayrıca Savaşçı dizisinin sevilen isimlerinden Feyza Sevil Güngör, geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman'ın kadrosunda Hera karakteriyle katıldı ve performansıyla daha şimdiden adından bahsettiriyor.





SAVAŞÇI JULİA BOMBA GİBİ BİR GİRİŞ YAPTI

3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.